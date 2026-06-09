OVO SE DEŠAVA POSLE 12 GODINA Astro savet za utorak, 9. jun: Konjunkcija planeta novca i blagostanja može da zavara neoprezne
VEČERAS, u 19.58, imamo priliku da vidimo jedan redak aspekt na nebu, konjunkciju Venere i Jupitera u Raku, i to na 25. stepenu ovog znaka, koji simbolizuje početak, inicijativu, akciju.
Ovaj planetarni zagrljaj biće vidljiv oko sat vremena posle zalaska Sunca.
Venera je planeta novca, a Jupiter blagostanja, optimizma, uživanja, putovanja, kontakata sa strancima i pravnih pitanja, tako da bi njihov spoj mogao da donese uspeh ili zaradu preko tih oblasti. Međutim, Jupiter je planeta ekspanzije, što znači da sve uvećava, kako dobro tako i loše.
A to znači da nije sve tako divno kao što na prvi pogled izgleda, jer istog dana, 9. juna, ujutru, Mesec ulazi u znak Ovna i prelazi preko Neptuna i Saturna, praveći napete aspekte sa Venerom i Jupiterom u Raku. Mesec je znak privatnog života, pa ovaj aspekt uvećava probleme u porodičnim odnosima, donoseći nesporazume i sukobe sa ukućanima.
To će najviše osetiti Ovnovi i Jarčevi, dok će Vage imati problema u partnerskim odnosima. Najbolje će ipak proći Rakovi, jer se ovakav aspekt u njihovoj kući ličnosti dešava posle 12 godina, donoseći im lični i finansijski uspeh, kao i kontakte sa osobama na položaju i strancima, nove ugovore o isplativim poslovima. Takođe, donosi im prilike za odlazak u inostranstvo, a slobodnima i priliku da uđu u novu emotivnu vezu.
Ipak, neće sve ići lako, budući da se u njihovoj kući karijere nalazi disciplinovni, strogi Saturn koji im može doneti uspeh na duže staze, ali zato moraju da se čuvaju osoba i situacija u kojima bi mogli da budu zavarani, obmanuti ili prevareni (Neptun). A biće ih mnogo. Zato moraju da pažljivo proveravaju dokumentaciju i ugovore, da paze šta potpisuju, ali i šta izjavljuju.
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