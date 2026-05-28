OPREZNO S FINANSIJAMA, SLUŠAJTE SVOJU INTUICIJU Astro savet za četvrtak, 28. maj: Evo gde su mogućnosti za zaradu koje donosi vodeni trigon

Marina Jungić Milošević, astrolog

28. 05. 2026. u 07:00

MESEC danas ulazi u Škorpiju, znak novca i dominacije, i obrazuje većinu izazovnih aspekta sa tranzitnim planetama.

ОПРЕЗНО С ФИНАНСИЈАМА, СЛУШАЈТЕ СВОЈУ ИНТУИЦИЈУ Астро савет за четвртак, 28. мај: Ево где су могућности за зараду које доноси водени тригон

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Napeti aspekti Meseca, simbola emocija i raspoloženja, utiču na opštu atmosferu, česte promene našeg raspoloženja, tenziju u odnosu sa članovima porodice, majkom, ženama, ma kog pola da ste. Mars u Biku i retrogradni Pluton u Vodoliji još prave kvadrat koji nije više egzaktan, ali i dalje upozorava na oprez sa finansijama, u komunikaciji sa autoritetima i nadređenima, donosi probleme u partnerskim odnosima i opasnost od sportskih povreda. 

Među ovim napetim aspektima izdvaja se i jedna svetla tačka, divan trigon koji Mesec, posle godinu dana, pravi s Venerom, planetom ljubavi i novca, u Raku.

Rak je znak porodice, privatnog života ali i privatnog biznisa pa danas možete da saznate i nešto o novim mogućnostima za zaradu ili na vaš račun može da legne neka uplata, budući da Venera pravi trigon s Mesecom u Škorpiji, znaku novca.

Ovaj aspekt naglašava intuiciju na koju bi trebalo da se oslonimo, umetničku inspiraciju i želju za porodičnim druženjem. Takođe, podstiče interes za bavljenje privatnim biznisom, ugostiteljstvom, kulinarstvom, kao i negom i lepotom (egzaltirana Venera, planeta lepote, u Raku).

