ČUVAJTE SE AGRESIVNIH PARTNERA Astro savet za petak, 29. maj: Ova 4 znaka danas su na udaru kvadrata Venera-Saturn

VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca i uživanja, na 11. stepenu Raka, znaku privatnog života, porodice, žena, danas obrazuje kvadrat sa Saturnom, planetom discipline, prošlosti i ograničenja, na 11. stepenu Ovna, znaka Saturnovog pada.

Ovaj izazovan aspekt nepovoljno utiče na finansije, a budući da Mesec danas prelazi put od 11. do 23. stepena Škorpije (što znači da se približava i opasnoj nekretnici Algolu) biće mnogo problema i u emotivnim vezama. Razlog će svakako biti ljubomora i posesivnost, uzavrele emocije, pa može doći i do porodičnog nasilja. Zato bi žene trebalo da se pričuvaju agresivnih partnera ili da pokušaju da izbegnu komunikaciju ili kontakt s njima.

Na udaru su rođeni u drugoj dekadi Raka, Ovna, Jarca i Vage.