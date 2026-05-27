DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 28. MAJ: Bik da odloži potpisivanje ugovora, Rak da bude tolerantniji prema saradnicima, Strelca očekuju dobici

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 28. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ NewAfrica,

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u vašu kuću finansija i pravi kvadrat s vašim vladaocem Plutonom donoseći vam mogućnist da dosta zaradite, ali dobro proverite sve kada je reč o zakonskim odredbama. Susret s nekim čijem ćete šarmu teško odoleti.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec, koji upravlja komunikacijama, ulazi u kuću javnocsti i popularnosti donoseći vam priliku da ostvarite kreativne zamisli u umetničkom zanimanju. Odložite potpisivanje važnih ugovora. Provodite više vremena u prirodi.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec, koji upravlja vašim finansijama, ulazi u kuću posla pod nepovoljnim uticajem Plutona, simbola novca, pa izbegavajte rizične finansijske poteze. Neophodan je dodatni oprez s dokumentacijom. Imate podršku Vage.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću kreativnosti i pravi trigon sa Venerom u vašoj kući ličnosti donoseći vam dobitke preko saradnje sa ženama, ma kog pola da ste. Budite tolerantniji prema saradnicima i rođacima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Ulazak Meseca u kuću privatnog života donosi vam konflikte, svađe i rasprave sa članovima porodice. Slobodne Lavove očekuje susret sa nekim ko je preko posla prisutan u javnosti. Potreban vam je odmor.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec ulazi u kući biznisa obrazuje napete aspekte sa Marsom i Plutonom, koji upravljaju vašim komunikacijama i finansijama, donoseći vam vanredne troškove i probleme sa "papirologijom". Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Meseca, vladaoca vaše karijere, u kuću novca, upozorava da povedete više računa o troškovima. Dobici preko saradnje sa ženama, ma kog pola da ste. Slobodne Vage očekuje susret sa starijom osobom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaši vladaoci Pluton i Mars, planete novca i akcije, u napetim aspektima s Mesecom u vašem znaku donose vam probleme u poslovnim i odnosima sa emotivnim partnerom. Poziv za izlazak od Raka. Podložnost povredama.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući tajni pravi napet aspekt s vašim vladaocem Neptunom u kući ljubavi donoseći vam tajni ili susret sa zauzetom osobom. Dobici preko saradnje sa ženama, ma kog pola da ste. Poslušajte savet jedne Vage.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući društvenog života i novca donosi vam podršku uticajnih osoba, ali ipak povedite više računa o tome s kim delite planove o novom poslu. Odložite potpisivanje važnih ugovora. Voljena osoba očekuje više pažnje.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući karijere pravi napet aspekt s Plutonom u vašem znaku donoseći vam sukobe sa nadređenima, naročito sa ženama. Rasprave sa članovima porodice. Zauzete Vodolije mogu se naći pred donošenjem važne odluke.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Vaš vladalac Neptun u kući novca obrazuje napet aspekt sa Mesecom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, u inostranstvu, visokom obrazovanju i sa pravnim pitanjima. Smanjite unos šećera.