PAZITE KOME ŠALJETE PORUKE I MEJLOVE Astro savet za nedelju, 24. maj: Četiri znaka horoskopa očekuju ljubavni i finansijski problemi

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, naroda, žena, u poslovičnoj, perfekcionistički nastrojenoj Devici, danas pravi kvadrat s Merkurom (vladaocem Device i Blizanaca) koji povećava nervozu.

Takođe, upozorava na veću opasnost u saobraćaju, podiže tenziju u komunikaciji, donosi sklonost nelogičnim zaključcima, a samim tim i pogrešnim odlukama. Poruke i mejlovi mogu da završe na pogrešnim adresama. Ovaj aspekt nepovoljno utiče i na rodbinske odnose, donosi probleme u saobraćaju, sa automobilima, kompjuterima, telefonima, tehničkim uređajima, malim kućnim aparatima.

Osim ovog, Mesec pravi i izazovan aspekt sa retrogradnim Plutonom (dominacija, strast,novac) koji donosi probleme u partnerskim odnosima, ali i sa finansijama.

Najviše će ih osetiti Ovnovi i Škorpije kojima Pluton upravlja, kao i Bikovi i Vage, jer Mars i Pluton vladaju njihovim partnerskim odnosima.