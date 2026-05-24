Panorama

PAZITE KOME ŠALJETE PORUKE I MEJLOVE Astro savet za nedelju, 24. maj: Četiri znaka horoskopa očekuju ljubavni i finansijski problemi

Marina Jungić Milošević, astrolog

24. 05. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, naroda, žena, u poslovičnoj, perfekcionistički nastrojenoj Devici, danas pravi kvadrat s Merkurom (vladaocem Device i Blizanaca) koji povećava nervozu.

ПАЗИТЕ КОМЕ ШАЉЕТЕ ПОРУКЕ И МЕЈЛОВЕ Астро савет за недељу, 24. мај: Четири знака хороскопа очекују љубавни и финансијски проблеми

Foto: Deposit/ Tapanakornkaow@gmail.com

Takođe, upozorava na veću opasnost u saobraćaju, podiže tenziju u komunikaciji, donosi sklonost nelogičnim zaključcima, a samim tim i pogrešnim odlukama. Poruke i mejlovi mogu da završe na pogrešnim adresama. Ovaj aspekt nepovoljno utiče i na rodbinske odnose, donosi probleme u saobraćaju, sa automobilima, kompjuterima, telefonima, tehničkim uređajima, malim kućnim aparatima.

Osim ovog, Mesec pravi i izazovan aspekt sa retrogradnim Plutonom (dominacija, strast,novac) koji donosi probleme u partnerskim odnosima, ali i sa finansijama.

Najviše će ih osetiti Ovnovi i Škorpije kojima Pluton upravlja, kao i Bikovi i Vage, jer Mars i Pluton vladaju njihovim partnerskim odnosima.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO PIĆE SVI PIJU, A OVO NISU ZNALI: Pola veka prirodne snage iz Bujanovca koja je osvojila region

OVO PIĆE SVI PIJU, A OVO NISU ZNALI: Pola veka prirodne snage iz Bujanovca koja je osvojila region