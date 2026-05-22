ČUVAJTE SE LJUBAVNIH ZABLUDA, NE POZAJMLJUJTE NOVAC NIKOME Astro savet za petak, 22. maj: Ova 4 znaka su na udaru kvadrata Venera-Neptun

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 05. 2026. u 07:00

VENERA, planeta ljubavi, lepote, umetnosti, novca i uživanja, danas pravi kvadrat sa Neptunom, planetom romantike, ljubavnog zanosa, ideala, ali i zabluda, obmana, prevara i laži.

Ovaj izazovan aspekt donosi tajne veze, ljubavne i finansijske probleme, zbog idealizovanja partnera ili zabluda i iluzija koje imamo o nekome. Pošto je Venera u Raku, znaku privatnog života, ovaj kvadrat upozorava i na probleme sa članovima porodice, naročito sa ženama, majkom. Budući da Venera predstavlja i novac, a Neptun prevare, nemojte da pozajmljujete novac nikome i dobro proveravajte dokumentaciju, naročito finansijsku. Na udaru su septembarske Vage, martovski Ovnovi, junski Rakovi i decembarski Jarčevi. 

Osim ovog kvadrata, danas imamo i konjunkciju Sunca i Urana u Blizancima, koja donosi originalne ideje, kao i uspeh u poslu, trgovini, preko kraćih putovanja. Na poslu može doneti i neočekivane situacije, kada je reč o muškarcima. Problemi sa krvnim pritiskom.

U večernjim satima, obrazuje se sekstil između Merkura na 11. stepenu Blizanaca i Saturna na 11. stepenu Ovna, koji podstiče disciplinu i racionalan duh, i, donosi uspeh u IT sektoru, internet-trgovini, kao i podršku starije osobe.

