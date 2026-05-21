DAN ZA DOGOVORE ALI OPREZNO SA NOVCEM Astro savet za četvrtak, 21. maj: Evo koje znake čekaju novi poslovi, ugovori i kraća putovanja

SIMBOL vitalnosti, volje, ugleda, uspeha, autoriteta, ličnih mogućnosti, Sunce, posle godinu dana, 21. maja, u 00.38, ulazi u komunikativne, druželjubive, snalažljive Blizance, znak posla, dogovora, kraćih putovanja, dece, braće, sestara i rođaka...

Istog dana, Mesec, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, ulazi u znaka Lava i pravi sekstil sa Suncem koji donosi uspeh preko kraćih putovanja i kreativnih delatnosti, ali i napet aspekt sa Marsom u Biku.

Kvadrat Mesec-Mars naglašava borbenost, podstiče svađe i agresivnost, a pošto se formira u petom i drugom zodijačkom znaku, upozorava na probleme sa finansijama i u privatnom preduzetništvu. Mesec je simbol privatnog života, pa njegov kvadrat sa Marsom, planetom povreda, donosi i svađe i rasprave sa članovima porodice, naročito mlađim.

Narednih mesec dana, Sunce donosi priliv energije, optimizma i vitalnosti Blizancima, ali i drugim vazdušnim znacima, Vagi i Vodoliji. Njegov pozitivan uticaj će takođe osetiti vatreni znaci, Ovan, Lav, Strelac, a ostali znaci u zavisnosti od toga koju im kuću u natalnom horoskopu obasjava Sunce.