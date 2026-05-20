DOBAR DAN ZA ISTRAŽIVANJE SKRIVENIH TEMA Astro savet za sredu, 20. maj: Ova dva znaka očekuje uspeh u kreativnim projektima

DANAS na nebu imamo konjunkciju Meseca i Jupitera i trigon između Merkura i Plutona.

Foto: Deposit/ xerox123.mail.ua

Spoj Meseca i Jupitera u Raku podstiče emocije, veze s porodicom, naročito s majkom, ali naglašava i želju za sređivanje, stambenog prostora ili kupovinu stana ili kuće. Ovaj aspekt će najviše osetiti Rakovi, Škorpije i Ribe.

Trigon između Merkura, planete komunikacija, na petom stepenu Blizanaca i retro-Plutona, simbola moći i novca, na petom stepenu Vodolije (stepen ljubavi, kreativnosti, dece). Blizanci su simbol komunikacije, učenja i mladih, a Vodolija znak avangardnih, autentičnih ideja.

Zato ovaj aspekt podstiče umetničku isnpiraciju, stvaralački duh, kreativnost, komunikacije i interes za dublje istraživanje skrivenih tema. Takođe, donosi uspeh mladima i deci, bilo da se radi o učenju, položenim ispitima, uspehu na takmičenju i sl. Budući da je Pluton u retrogradnom hodu, može doneti uspeh u nečemu što je ostalo nerazjašnjeno ili u realizaciji nečega što je ostalo nedovršeno.

Ovaj aspekt će najviše osetiti rođeni na početku znaka Blizanaca i Vodolije.