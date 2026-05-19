DOBAR DAN ZA UMETNIKE, MLADE I DECU Astro savet za utorak, 19. maj: Ova tri znaka su danas pod dobrim uticajem Merkura
MERKUR, planeta komunikacija, mentalnog stanja, biznisa, mladih i dece, 19. maja pravi dva dobra aspekta, sekstil sa Neptunom i trigon sa Plutonom.
Prvi, sekstil između Merkura na trećem stepenu Blizanaca i Neptuna na trećem stepenu Ovna, podstiče intuiciju i umetničku inspiraciju i kreativnost (pisci, glumci, pevači, muzičari, kompozitori).
Drugi aspekt, trigon između Merkura na petom stepenu Blizanaca i retrogradnog Plutona na petom stepenu Vodolije, takođe podstiče kreativnost, komunikacije i interes za istraživanje skrivenih tema. Takođe, donosi uspeh mladima i deci, bilo da se radi o učenju, položenim ispitima, uspehu na nekom takmičenju i sl.
Ove aspekte će najviše osetiti rođeni početkom znaka Blizanaca, Ovna i Vodolije.
