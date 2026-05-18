OVO SE DEŠAVA POSLE 2 GODINE Astro savet za 18. maj: Mars u Biku kvadrat Pluton - Čuvajte se ljubomornih partnera i finansijske inspekcije

Marina Jungić Milošević, astrolog

18. 05. 2026. u 07:00

PLANETA akcije, sukoba i povreda, Mars, posle dve godine, 18. maja, ulazi u Bika, znak njegovog izgona, u kome je uticaj ove planete izvitoperen.

Ta pozicija Marsa podstiče trošenje energije na materijalne stvari i fizička zadovoljstva, ali inertnost i odugovlačenje prilikom donošenja odluka. Osobe s natalnim Marsom u Biku su tvrdoglave, izdržljive, uporne, praktične, ljubomorne i posesivne. Mogu dugo da potiskuju bes, ali kada se naljute, treba im se sklanjati s puta. Na zdravstvenom planu, veća je podložnost upalama ždrela i problemima sa hemoroidima.

Čim uđe u Bika, Mars pravi napet aspekt sa retrogradnim Plutonom, što upozorava na opasnost od povreda, kako fizičkih, tako i emotivnih (ranjivost). Žene bi trebalo da se klone agresivnih muškaraca. Ovaj aspekt će najviše osetiti fiksni znaci - Bikovi, Lavovi, Škorpije i Vodolije.

Na poslovnom planu, budite oprezniji sa finansijama, a može da vas poseti i finansijska inspekcija.

