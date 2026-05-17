OVO SE DEŠAVA POSLE 84 GODINE Astro savet za nedelju, 17. maj: Na ova 4 znaka najviše utiče konjunkcija Merkura i Urana

Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 05. 2026. u 07:00

MERKUR, planeta komunikacija i mentalnog stanja, biznisa, kraćih putovanja i rodbine, 17. maja, u 10.27, ulazi u znak kojim upravlja, Blizance, gde se oseća kao kod svoje kuće.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ 84 ГОДИНЕ Астро савет за недељу, 17. мај: На ова 4 знака највише утиче конјункција Меркура и Урана

Ovo je vazdušno sedište Merkura, jer on upravlja i zemljanim znakom Device.

Budući da se u Blizancima već nalazi Uran, planeta neočekivanih situacija i avangardnih, sjajnih, originalnih ideja, Merkur s njim obrazuje konjunkciju (eureka-aspekt). I to prvi put posle 84 godine! Zato bi ovaj fantastičan aspekt trebalo iskoristiti na najbolji mogući način, jer donosi prilike za potpisivanje ugovora o isplativim poslovima, dobitke preko kraćih putovanja, internet-trgovine i privatnog biznisa. Takođe, donosi poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama ili rođacima.

Dan je dobar za dogovore, angažman u medijima, kupovinu tehničkih uređaja, automobila, kompjutera, telefona; idealan je i za učenje, polaganje ispita; može doneti i iznenadni odlazak na kraći put, nove susrete i poznanstva, pa i upoznavanje s nekom mlađom osobom, najverovatnije preko društvene mreže.

Pošto će konjunkcija Merkura i Urana praviti napete aspekte sa Suncem osoba rođenih početkom Blizanaca, Strelca, Device i Riba, oni mogu imati probleme sa finansijama, u partnerskim odnosima, s autoritetima i članovima porodice. Međutim, pošto ova konjunkcija istovremeno pravi trigon s Plutonom u Vodoliji, to olakšava situaciju vazdušnim i vatrenim znacima, pre svega, Blizancima i Strelcima, a zatim i Ovnovima, Vagama, Lavovima i Vodolijama.

SRPKINJA ŠOKIRALA AMERIKU: Naterali je da ode u Kanadu, a posle osvete saigračice viču: Srbi su to! (VIDEO)

