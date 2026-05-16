OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za subotu, 16. maj: Mlad Mesec podstiče donošenje važnih finansijski odluka

JEDNOM godišnje, mlad Mesec nađe se u Biku, znaku novca, poseda, ljubavi, umetnosti (naročito muzike), a ove godine formira se 16. maja, u 22. 02.

Međutim, to ne znači da će se ponoviti događaji od prošle godine jer su aspekti mladog Meseca s ostalim tranzitnim planetama svake godine drugačiji (osim konjunkcije sa Suncem, što zapravo jeste mlad Mesec).

Ove godine, mlad Mesec na 25.58 stepenu Bika (na zvezdi Algol) obrazuje konjunkcije sa Merkurom u Biku i Uranom u Blizancima, kao i sekstile sa Neptunom u Ovnu i Jupiterom u Raku. Ovi aspekti podstiču donošenje važnih poslovnih ili finansijskih odluka koje donose materijalnu stabilnost. One mogu imati veze sa nekretninama, bankarstvom, ugostiteljstvom, poljoprivredom, ekologijom, hortikulturom, građevinarstvom ili kulinarstvom.

Pola sata pre izlaska mladog Meseca, formira se konjunkcija Marsa i asteroida Hiron (simbol slabe tačke) koja upozorava na sukobe s autoritetima (muškarci) i podložnost povredama (glava), visok pritisak.