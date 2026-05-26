IZBEGAVAJTE OPASNE SITUACIJE I OSOBE Astro savet za utorak, 26. maj: Kvadrat Mars-Pluton donosi sukobe zbog ljubomore i finansijske probleme

DANAS, 26. maja, formira se jedan od najopasnijih aspekata, egzaktan kvadrat između Marsa i Plutona.

Obe planete su simboli akcije, inicijative, strasti, dominacije, povreda i novca, a nalaze se na petom stepenu Bika (Mars) i petom stepenu Vodolije (retrogradni Pluton). Ovaj stepen predstavlja ljubav, kreativnost, zabavu, mlade, sport, umetnost, javne delatnosti, privatni biznis...

U isto vreme, 26. maja, Mesec prelazi preko Vage, znaka partnerstva, što sve zajedno upozorava na probleme, svađe, sukobe, rasprave, skandale u javnosti, čak i fizičko nasilje u ljubavnim vezama, zbog ljubomora i potrebe za kontrolom. Žene su više su ugrožene, pa bi trebalo da povedu više računa o tome kome poklanjaju poverenje, kako ne bi postale žrtve nasilnika.

Kvadrat Mars-Pluton donosi finansijske probleme i vanredne troškove, veću podložnost sportskim povredama (naročito u borilačkim sportovima) i opasnost u saobraćaju. Tog dana se treba kloniti i kontakata s osobama za koje se sumnja da imaju veze sa kriminogenim sredinama. Ovaj aspekt će najviše osetiti aprilski Bikovi, januarske Vodolije, julski Lavovi i oktobarske Škorpije.