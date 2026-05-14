Panorama

DAN ZA NAPREDOVANJE U POSLU Astro savet za četvrtak, 14. maj: Spoj Sunca i Merkura donosi koristan razgovor s nadređenima ili roditeljima

Marina Jungić Milošević, astrolog

14. 05. 2026. u 07:00

DANAS se Sunce i Merkur nalaze na istom, 23. stepenu Bika, odnosno obrazuju konjunkciju, aspekt koji pojačava njihov uticaj.

Foto: Novosti/AI

Budući da je Sunce simbol ugleda, uspeha i autoriteta, a Merkur komunikacija, dogovora i posla, njihov spoj na 23. stepenu (analognom simbolici Vodolije) podstiče kontakte sa nadređenima, autoritetima ili jednim roditeljem, koji će s vama porazgovarati o nekim važnim pitanjima. Bilo bi dobro da prihvatite njihove ideje, savete ili stavove, jer će vam i te kako biti korisni i na ličnom i na poslovnom planu.

Ovaj aspekt takođe donosi finansijski uspeh i napredovanje na poslu.

Sunce i Merkur prave napet aspekt sa Suncem osoba rođenih na početku treće dekade Bika, Škorpije, Lava ili Vodolije, koje zbog toga mogu da imaju problema u odnosu s nadređenima, ljubavnim ili poslovnim partnerima ili u porodičnim odnosima.

Jeste li primetili kako je Putin NAZVAO Zelenskog? Tu reč do sad nije koristio!
"Jeste li primetili kako je Putin NAZVAO Zelenskog? Tu reč do sad nije koristio!"

RUSKI predsednik Vladimir Putin poslednjih dana primetno je ublažio retoriku prema Vladimiru Zelenskom. Pažnju je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. maja ukrajinskog predsednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavak mirovnih razgovora.

13. 05. 2026. u 20:19 >> 20:20

TRAMP KAŽNJAVA NEMCE, NATO ZEMLJE JEDVA DOČEKALE: Pet istočnih država se takmiči za američke vojnike - među njima i naš komšija

TRAMP KAŽNjAVA NEMCE, NATO ZEMLjE JEDVA DOČEKALE: Pet istočnih država se takmiči za američke vojnike - među njima i naš komšija