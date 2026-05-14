DAN ZA NAPREDOVANJE U POSLU Astro savet za četvrtak, 14. maj: Spoj Sunca i Merkura donosi koristan razgovor s nadređenima ili roditeljima
DANAS se Sunce i Merkur nalaze na istom, 23. stepenu Bika, odnosno obrazuju konjunkciju, aspekt koji pojačava njihov uticaj.
Budući da je Sunce simbol ugleda, uspeha i autoriteta, a Merkur komunikacija, dogovora i posla, njihov spoj na 23. stepenu (analognom simbolici Vodolije) podstiče kontakte sa nadređenima, autoritetima ili jednim roditeljem, koji će s vama porazgovarati o nekim važnim pitanjima. Bilo bi dobro da prihvatite njihove ideje, savete ili stavove, jer će vam i te kako biti korisni i na ličnom i na poslovnom planu.
Ovaj aspekt takođe donosi finansijski uspeh i napredovanje na poslu.
Sunce i Merkur prave napet aspekt sa Suncem osoba rođenih na početku treće dekade Bika, Škorpije, Lava ili Vodolije, koje zbog toga mogu da imaju problema u odnosu s nadređenima, ljubavnim ili poslovnim partnerima ili u porodičnim odnosima.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SAVET PLUS: Vratite boju starim farmerkama
14. 05. 2026. u 06:45
PAR IZ SNOVA: Ovo je najlepši i najinteligentniji ljubavni spoj u horoskopu
13. 05. 2026. u 22:00
TITO JAUKNUO OD BOLOVA: Greška generala za Brozovu patnju (VIDEO)
13. 05. 2026. u 21:30
Ako rešite ovaj Harvardov test natprosečno ste inteligentni
13. 05. 2026. u 21:02
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
13. 05. 2026. u 12:29
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)