DAN ZA NAPREDOVANJE U POSLU Astro savet za četvrtak, 14. maj: Spoj Sunca i Merkura donosi koristan razgovor s nadređenima ili roditeljima

DANAS se Sunce i Merkur nalaze na istom, 23. stepenu Bika, odnosno obrazuju konjunkciju, aspekt koji pojačava njihov uticaj.

Budući da je Sunce simbol ugleda, uspeha i autoriteta, a Merkur komunikacija, dogovora i posla, njihov spoj na 23. stepenu (analognom simbolici Vodolije) podstiče kontakte sa nadređenima, autoritetima ili jednim roditeljem, koji će s vama porazgovarati o nekim važnim pitanjima. Bilo bi dobro da prihvatite njihove ideje, savete ili stavove, jer će vam i te kako biti korisni i na ličnom i na poslovnom planu.

Ovaj aspekt takođe donosi finansijski uspeh i napredovanje na poslu.

Sunce i Merkur prave napet aspekt sa Suncem osoba rođenih na početku treće dekade Bika, Škorpije, Lava ili Vodolije, koje zbog toga mogu da imaju problema u odnosu s nadređenima, ljubavnim ili poslovnim partnerima ili u porodičnim odnosima.