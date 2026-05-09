Dnevni horoskop za nedelju, 10. maj: Ovan upoznaje uticajne osobe, Lav interesantnu osobu na putu, Vodoliju očekuju dobici
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 10. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
S Mesecom u kući društvenog života u sekstilu s vašim vladaocem Marsom uspostavljate nove poslovne veze i stičete uticajne prijatelje. Uspeh na ispitima, u poslu sa nekretninama, saradnji sa strancima. Ne preterujte sa troškovima.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mesec obrazuje dobar aspekt sa vašim vladaocem Venerom, planetom novca, donoseći vam uvećanje zarade iz paralelnog izvora prihoda. Dobici preko kraćih putovanja, na ispitima, u poslovanju sa strancima.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Dobar aspekt između Marsa u kući novvca i Meseca u devetoj kući donosi vam uspeh i dobitke preko inostranstva, putovanja u prekookeanske zemlje, pravnih procesa ili uspeh na ispitima. povoljno utiče na poslovanje sa strancima.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Sa vašim vladaocem Mesecom u kući novca skloni ste pravljenju ambicioznih planova kada je reč o ulaganju u nov posao. Venera u kući podsvesti nagoveštava zajni susret sa zauzetom osobom. Pazite na svoje izjave u javnosti.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Sekstil između vašeg vladaoca Sunca u kući karijere i Jupitera u kući mašte, donosi vam napredovanje na poslu i veće prihode. Iznenadni susret sa interesantnom osobom na putu u inostranstvu. Alergija.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući posla obrazuje sekstil sa Marsom u kući novca donoseći vam uvećanje prihoda preko podele imovine, nasledstva, alimentacije ili stipendije. Uspeh na ispitima, preko saradnje sa strancima ili u pravnim procesima.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec koji upravlja vašom karijerom, pravi trigon s vašim vladaocem Venerom u devetoj kući donoseći vam uspeh preko putovanja, stranaca, visokog obrazovanja ili rešavanja pravnih pitanja. Susret sa umetnikom na putu.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec u kući privatnog života pravi sekstil s vašim vladaocem Marsom u kući posla donoseći vam zaradu preko samostalne delatnosti ili nekretnina. Trzavice sa ljubavnim partnerom. Više šetajte.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter u kući novca pravi sekstil sa Suncem u kući posla donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh preko visokog obrazovanja, saradnje sa strancima, putovanja ili pravnih pitanja. Iznenadni susret sa Vodolijom.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec, vladalac partnerskih odnosa, obrazuje sekstil sa Marsom u kući privatnosti što utiče na smanjivanje tenzije u porodičnim odnosima. Slobodne očekuje ulazak u novu vezu, moguće i brak, veće šanse za proširenje porodice.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mesec u vašem znaku u trigonu s Venerom u kući kreativnosti donosi vam uspeh i novac preko privatnog biznisa, hobija ili javne delatnosti. Dobici preko nekretnina i samostalne delatnosti. Nesanica.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec u kući mašte i tajni pravi sekstil s Marsom u kući novca donoseći vam dobitke. Sekstil između vašeg vladaoca Jupitera u kući ljubavi i Sunca donose vam novu ljubav ili veću šansu za ulazak u brak, trudnoću, proširenje porodice.
