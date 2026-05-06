SUSRETI SA STARIM PRIJATELJIMA Astro savet za sredu 6. maj: Ovi znaci su pod uticajem Plutona koji kreće retrogradnim hodom

Marina Jungić Milošević, astrolog

06. 05. 2026. u 07:00

PLUTON, planeta regeneracije, podsvesti, novca, moći, 6. maja, u 17.31, kreće retrogradnim hodom sa petog stepena Vodolije, u kome će ostati do 16. oktobra.

СУСРЕТИ СА СТАРИМ ПРИЈАТЕЉИМА Астро савет за среду 6. мај: Ови знаци су под утицајем Плутона који креће ретроградним ходом

Foto: Depositphotos/fredmantel

Vodolija simbolizuje društveni život, prijatelje, internet, planove, ciljeve i novac. Peti stepen odgovara simbolici znaka Lava i predstavlja ljubav, kreativnost, umetnost, mlade, zabavu, sport. U vreme retrogradnog hoda Plutona, mnogi će se posle dužeg vremena sresti sa starim prijateljia i poznanicima, i češće će okupljati na raznim godišnjicama, bilo da je reč o maturskim ili ili nekim drugim proslavama.

Retro-hod Plutona, planete novca, donosi takođe stagnaciju na finansijskom planu, probleme sa novim tehnologijama, mada će i emotivni odnosi biti pod uticajem Plutona, najčešće zbog nedostatka tolerancije kod partnera.

U trenutku kada kreće retrogradnim hodom, Pluton pravi napet aspekt sa Merkurom na petom stepenu Bika, koji upozorava na probleme i veću opasnost u saobraćaju, naročito na pružnim prelazima, raskrsnicama, i u ravničarskim predelima. Kvadrat između retrogradnog Plutona i Merkura donosi i probleme u komunikaciji, na kraćim putovanjima, sa dokumentacijom, ugovorima, poslovnim saradnicima, ali i sa braćom sestrama i rođacima. Retrogradni hod Plutona će najviše osetiti rođeni početkom znaka Vodolije, Lava, Bika i Škorpije.

