SUSRETI SA STARIM PRIJATELJIMA Astro savet za sredu 6. maj: Ovi znaci su pod uticajem Plutona koji kreće retrogradnim hodom
PLUTON, planeta regeneracije, podsvesti, novca, moći, 6. maja, u 17.31, kreće retrogradnim hodom sa petog stepena Vodolije, u kome će ostati do 16. oktobra.
Vodolija simbolizuje društveni život, prijatelje, internet, planove, ciljeve i novac. Peti stepen odgovara simbolici znaka Lava i predstavlja ljubav, kreativnost, umetnost, mlade, zabavu, sport. U vreme retrogradnog hoda Plutona, mnogi će se posle dužeg vremena sresti sa starim prijateljia i poznanicima, i češće će okupljati na raznim godišnjicama, bilo da je reč o maturskim ili ili nekim drugim proslavama.
Retro-hod Plutona, planete novca, donosi takođe stagnaciju na finansijskom planu, probleme sa novim tehnologijama, mada će i emotivni odnosi biti pod uticajem Plutona, najčešće zbog nedostatka tolerancije kod partnera.
U trenutku kada kreće retrogradnim hodom, Pluton pravi napet aspekt sa Merkurom na petom stepenu Bika, koji upozorava na probleme i veću opasnost u saobraćaju, naročito na pružnim prelazima, raskrsnicama, i u ravničarskim predelima. Kvadrat između retrogradnog Plutona i Merkura donosi i probleme u komunikaciji, na kraćim putovanjima, sa dokumentacijom, ugovorima, poslovnim saradnicima, ali i sa braćom sestrama i rođacima. Retrogradni hod Plutona će najviše osetiti rođeni početkom znaka Vodolije, Lava, Bika i Škorpije.
Preporučujemo
Samozvani kralj zauzeo deo zemlje u Evropi: Posed ekvivalentan četvrtini Vatikana
05. 05. 2026. u 23:11
Stiže čarolija: Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak
05. 05. 2026. u 21:20
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Kardiohirurg upozorio: Ova hrana gora je za vaše zdravlje od pušenja i skraćuje vam život"
KARDIOVASKULARNI hirurg sa više od 25 godina iskustva, koji je i sam preživeo srčani udar, izdao je ozbiljno upozorenje o svakodnevnim namirnicama. Ističe kako je ultraprerađena hrana jedan od vodećih uzroka preuranjene smrti, opasnija čak i od duvana.
05. 05. 2026. u 14:46
Komentari (0)