Astro savet za petak 1. maj: Pun Mesec je u Škorpiji - Budite prilagodljivi, dovršite započeto sredinom aprila
JEDNOM godišnje, formira se pun Mesec u Škorpiji, a ove godine ta faza dešava se 1. maja, u 19.22, na 11. stepenu ovog znaka koji simbolizuje regeneraciju, finansije, strast, rizik, sve ili ništa.
Ova Mesečeva mena označava kraj nečega (započetog sredinom aprila, u vreme mladog Meseca u Ovnu) i pripremu za nešto novo, želju da se nova, drugačija, autentična ideja (pun Mesec na vodolijskom 11. stepenu) koja je sazrevala pretvori u nešto opipljivo. Naročito ako na 11. stepenu Škorpije, Bika, Lava ili Vodolije, imate Sunce, Mesec, podznak, osu četvrte, sedme ili desete kuće, Merkur, Veneru ili Mars.
Ipak, morate biti fleksibilni, spremni na prilagođavanje (što fiksnim znacima nije baš omiljena "kategorija"), jer pun Mesec pravi dve inkonjunkcije (aspekte prilagođavanja) sa Venerom i Saturnom. A Venera i Saturn međusobno obrazuju sjajan aspekt (sekstil). Mesec i ove planete zajedno formiraju oblik latiničnog slova ipsilon, Y, koji se naziva jod ili Božiji prst.
Zato ovogodišnji pun Mesec, osim nervoze i nesanice, naglašenih sztaszi, ljubomnore i posesivnosti, donosi i finansijske probleme, naročito sa kreditima, podelom imovine, dobijanjem stipendije ili alimentacije, koji su rešivi uz više truda i napora. Sekstil između Venere i Saturna jača emotivne veze ili donosi nove koje će trajati ili će se završiti brakom.
Uticaj punog Meseca će najviše osetiti Škoprije (na ličnom planu), Bikovi (sukob s partnerom), Vodolije (sukob s nadređenima i članovima porodice) i Lavovi (porodični i problemi u karijeri).
Preporučujemo
Komentari (0)