Astro savet za sredu, 22. april: Ne pravite nerealne planove

KONKUNKCIJA Meseca i Jupitera, simbola privatnog života i blagostanja, u Raku, znaku porodice i žena, 22. aprila 2026, stavlja naglasak na dom i emotivnu sigurnost, pojačava intuiciju i potrebu za ušuškanošću i bliskošću sa majkom, sestrom bakom, tetkom...

Ovo je vreme uživanja i opuštanja, planova o proširenju porodice, sređivanja stambenog prostora, ulaganja u nekretnine ili započinjanja porodičnog biznisa. Konjunkcija Meseca i Jupitera u Raku širi optimizam, donosi pomoć uglednih osoba, novac preko nekretnina i delatnosti u vezi s negom i lepotom, kao i priliku za putovanje. Nemojte samo da pravite nerealne, grandiozne planove, kako se ne biste razočarali.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, Jupiter kao ni Mesec ne prave iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Ovog meseca ih ometa Merkur iz nestrpljivog, impulsivnog Ovna, koji pravi kvadrat sa Mesecom i Jupiterom. To će osetiti kardinalni znaci druge dekade, Ovnovi (sukobi sa ženama), Rakovi (sukobi sa autoritetima), Vage (sukob sa partnerom) i Jarčevi (porodični problemi), mada će ipak preovladati uticaj Meseca i Jupitera, koji su izuzetno jaki u Raku. Mesec, jer vlada Rakom, a Jupiter, jer je egzaltiran u Raku.