Panorama

Astro savet za sredu, 22. april: Ne pravite nerealne planove

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 04. 2026. u 07:00

KONKUNKCIJA Meseca i Jupitera, simbola privatnog života i blagostanja, u Raku, znaku porodice i žena, 22. aprila 2026, stavlja naglasak na dom i emotivnu sigurnost, pojačava intuiciju i potrebu za ušuškanošću i bliskošću sa majkom, sestrom bakom, tetkom...

Астро савет за среду, 22. април: Не правите нереалне планове

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

Ovo je vreme uživanja i opuštanja, planova o proširenju porodice, sređivanja stambenog prostora, ulaganja u nekretnine ili započinjanja porodičnog biznisa. Konjunkcija Meseca i Jupitera u Raku širi optimizam, donosi pomoć uglednih osoba, novac preko nekretnina i delatnosti u vezi s negom i lepotom, kao i priliku za putovanje. Nemojte samo da pravite nerealne, grandiozne planove, kako se ne biste razočarali.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, Jupiter kao ni Mesec ne prave iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Ovog meseca ih ometa Merkur iz nestrpljivog, impulsivnog Ovna, koji pravi kvadrat sa Mesecom i Jupiterom. To će osetiti kardinalni znaci druge dekade, Ovnovi (sukobi sa ženama), Rakovi (sukobi sa autoritetima), Vage (sukob sa partnerom) i Jarčevi (porodični problemi), mada će ipak preovladati uticaj Meseca i Jupitera, koji su izuzetno jaki u Raku. Mesec, jer vlada Rakom, a Jupiter, jer je egzaltiran u Raku.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)
Fudbal

0 3

Svet gleda i plače: Evo šta su uradili fudbaleri Irana (FOTO/VIDEO)

Dok ističe rok dvonedeljnog primireakoje je prekinulo napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

21. 04. 2026. u 14:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Otkaz treneru! Radikalan potez KK Crvena zvezda

Otkaz treneru! Radikalan potez KK Crvena zvezda