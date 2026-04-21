Panorama

Astro savet za utorak, 21. april: Rasprave sa ženama u porodici, finansijski problemi, budite strpljivi

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 04. 2026. u 07:00

MESEC po podne ulazi u svoje sedište, Raka, znak kojim upravlja, simbol emocija, privatnog života, majke, žena. Pravi izazovne aspekte sa Saturnom, Plutonom i Marsom, planetama prošlosti, ograničenja, strasti, novca i sukoba, što nepovoljno utiče na porodične odnose ali i na finansije.

Астро савет за уторак, 21. април: Расправе са женама у породици, финансијски проблеми, будите стрпљиви

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Ovi aspekti upozoravaju na konflikte, svađe i rasprave sa ženama, majkom, sestrom, a muškarcima i sa suprugom.

Najviše će ih osetiti rođeni početkom znaka Raka, Ovna, Vage i Jarca.

Na zdravstvenom planu, moguće su stomačne tegobe, problemi sa probavom i vidom (kod muškaraca levo, a kod žena desno oko).

Svetla tačka dana je sekstil koji Meseca pravi sa Suncem u Biku, koji govori o usaglašenosti svesti i podsvesti, razuma i osećanja. To znači da treba strpljivo poređati kockice i rešenje će se pojaviti, samo ćete ipak morati malo da sačekate i da budete strpljivi. A to će naravno najteže pasti Ovnovima.

