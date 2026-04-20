Dnevni horoskop za utorak 21. april: Raka i Vagu očekuju problemi s partnerom, Jarca opasnost od skandala u javnosti, Ribe vanredni troškovi

SAZNAJTE šta vas u utorak, 21. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec popodne ulazi u vašu kuću privatnog života i obrazuje izazovan aspekt sa Saturnom u vašoj kući ličnosti što upozorava na sukobe, konflikte, svađe i rasprave u porodici, naročito sa majkom, sestrom, a muškarce sa suprugom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Kvadrat između Meseca u kući mentalnog stanja i Saturna, planete ograničenja u kući podsvesti, čini vas sklonim preispitivanju. Sukobi i rasprave sa braćom, sestrom ili rođacima. Opasnost u saobraćaju.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mesec, koji upravlja vašim poslom, popodne ulazi u kuću novca obrazujući napet aspekt sa Saturnom, planetom ograničenja i dicispline, u kući društvenog života i finansija, pa ćete morati da uvedete mere štednje.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec popodne ulazi u vaš znak i pravi kvadrat sa Saturnom, vladaocem partnerskih odnosa i finansija, u kući karijere, donoseći vam sukobe sa bračnim ili ljubavnim partnerom, autoritetima ili nadređenima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mesec, koji upravlja vašom intuicijom, u kući podsvesti, obrazuje napet aspekt sa Saturnom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, u inostranstvu, sa radnim dozvolama i vizama, kao i na ispitima.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Izazovan aspekt između Meseca koji ulazi u vašu kuću novca i Saturna, koji upravlja vašim ljubavnim životom i kreativnošću, donosi zahlađenje odnosa sa partnerom i probleme u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Kvadrat između Meseca i Saturna, vladalaca vašeg poslovnog i privatnog života, u kućama karijere i partnerskih odnosa donosi vam sukobe i rasprave sa autoritetima, nadređenima, roditeljima, kao i sa voljenom osobom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Saturn koji upravlja vašim komunikacijama i privatnošću, u kući posla, popodne pravi izazovan aspekt s Mesecom u devetoj kući, što upozorava na probleme sa ugovorima, nekretninama, na kraćim putovanjima, kao i sa članovima porodice.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Napet aspekt između Meseca koji popodne ulazi u vašu kuću novca i intime, i Saturna u kući ljubavi i kreativnosti, donosi zahlađenje odnosa s emotivnim partnerom i vanredne troškove. Problemi u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn popodne pravi izazovan aspekt sa Mesecom, vladaocem partnerskih odnosa i javnosti, donoseći vam konflikte, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Čuvajte se skandala u javnosti. Problemi pravne prirode.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Mesec, koji upravlja vašim poslom, popodne obrazuje napet aspekt s vašim vladaocem Saturnom, koji upravlja vašom podsvešću, donoseći vam finansijske i probleme s osobama koje vam rade iza leđa. Osetljivi zglobovi.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Kvadrat između Meseca i Saturna, vladalaca vašeg ljubavnog života, kreativnosti i novca, popodne donosi finansijske i probleme s emotivnim partnerom. Vanredni troškovi, ako se bavite privatnim biznisom ili javnom delatnošću.