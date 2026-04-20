Dnevni horoskop za utorak 21. april: Raka i Vagu očekuju problemi s partnerom, Jarca opasnost od skandala u javnosti, Ribe vanredni troškovi
SAZNAJTE šta vas u utorak, 21. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec popodne ulazi u vašu kuću privatnog života i obrazuje izazovan aspekt sa Saturnom u vašoj kući ličnosti što upozorava na sukobe, konflikte, svađe i rasprave u porodici, naročito sa majkom, sestrom, a muškarce sa suprugom.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Kvadrat između Meseca u kući mentalnog stanja i Saturna, planete ograničenja u kući podsvesti, čini vas sklonim preispitivanju. Sukobi i rasprave sa braćom, sestrom ili rođacima. Opasnost u saobraćaju.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec, koji upravlja vašim poslom, popodne ulazi u kuću novca obrazujući napet aspekt sa Saturnom, planetom ograničenja i dicispline, u kući društvenog života i finansija, pa ćete morati da uvedete mere štednje.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec popodne ulazi u vaš znak i pravi kvadrat sa Saturnom, vladaocem partnerskih odnosa i finansija, u kući karijere, donoseći vam sukobe sa bračnim ili ljubavnim partnerom, autoritetima ili nadređenima.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mesec, koji upravlja vašom intuicijom, u kući podsvesti, obrazuje napet aspekt sa Saturnom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, u inostranstvu, sa radnim dozvolama i vizama, kao i na ispitima.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Izazovan aspekt između Meseca koji ulazi u vašu kuću novca i Saturna, koji upravlja vašim ljubavnim životom i kreativnošću, donosi zahlađenje odnosa sa partnerom i probleme u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Kvadrat između Meseca i Saturna, vladalaca vašeg poslovnog i privatnog života, u kućama karijere i partnerskih odnosa donosi vam sukobe i rasprave sa autoritetima, nadređenima, roditeljima, kao i sa voljenom osobom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Saturn koji upravlja vašim komunikacijama i privatnošću, u kući posla, popodne pravi izazovan aspekt s Mesecom u devetoj kući, što upozorava na probleme sa ugovorima, nekretninama, na kraćim putovanjima, kao i sa članovima porodice.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Napet aspekt između Meseca koji popodne ulazi u vašu kuću novca i intime, i Saturna u kući ljubavi i kreativnosti, donosi zahlađenje odnosa s emotivnim partnerom i vanredne troškove. Problemi u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Vaš vladalac Saturn popodne pravi izazovan aspekt sa Mesecom, vladaocem partnerskih odnosa i javnosti, donoseći vam konflikte, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Čuvajte se skandala u javnosti. Problemi pravne prirode.
Vodolija(21. 1 - 19. 2)
Mesec, koji upravlja vašim poslom, popodne obrazuje napet aspekt s vašim vladaocem Saturnom, koji upravlja vašom podsvešću, donoseći vam finansijske i probleme s osobama koje vam rade iza leđa. Osetljivi zglobovi.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Kvadrat između Meseca i Saturna, vladalaca vašeg ljubavnog života, kreativnosti i novca, popodne donosi finansijske i probleme s emotivnim partnerom. Vanredni troškovi, ako se bavite privatnim biznisom ili javnom delatnošću.
Nije samo čuvar blistavog osmeha: Savet plus - Otkrijte šta sve može pasta za zube
20. 04. 2026. u 23:15
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
