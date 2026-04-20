Astro savet za ponedeljak, 20. april: Prilike za zaradu ali odložite potpisivanje važnih dokumenata
SUNCE, posle godinu dana, 20. aprila, u 1.39, ulazi u Bika, znak novca, ljubavi, umetnosti, poseda, ekonomije, bankarstva, nekretnina, poljoprivrede, kulinarstva, hortikulture...
To su oblasti u kojima se narednih mesec dana može očekivati više prilika za uvećanje prihoda, kao i za započinjanje ili unapređenje privatnog biznisa. Ipak, ne treba očekivati previše, jer Sunce pravi izazovan aspekt sa Plutonom, planetom novca i moći, što upozorava i na vanredne troškove.
Istog dana, nešto pre podneva, imamo i konjunkciju Merkura i Saturna, planeta komunikacija i discipline, na sedmom stepenu (partnerstvo, saradnja) Ovna, znaka akcije i inicijative. Osim ambicije i želje za uspehom, ovaj aspekt donosi i sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.
Merkur, istog dana kasno uveče, pravi konjunkciju s Marsom na osmom (škorpionskom) stepenu Ovna, koji takođe podstiče sukobe, donosi probleme trgovcima i ali i u saobraćaju i na granicama, pa je bolje odložiti putovanje za drugi dan, kao i potpisivanje ugovora ili važnih dokumenata. Problemi sa rođacima i komšijama.
