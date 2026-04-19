Astro savet za nedelju, 19. april: Ova 4 znaka su na udaru konjunkcije Marsa i Saturna

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, 19. aprila, oko četiri po podne ulazi u vazdušni, promenljivi znak Blizanaca, donoseći bolju komunikaciju odnosima s drugima, više prilika za druženje, kraća putovanja, potpisivanje važnih dokumenata ili isplativih ugovora i poboljšanje odnosa s braćom, sestrama, rođacima i komšijama.

U kasnim večernjim satima, obrazuje se konjunkcija Marsa i Saturna, planeta akcije i discipline, na sedmom stepenu Ovna, koja podstiče na akciju kada je reč o realizaciji velikih ciljeva na poslovnom planu, u karijeri ili društvenom planu (politika). Međutim, Saturn je i simbol prepreka i ograničenja, pa usporava ostvarivanje planova, a blizu je i Neptun, planeta ideala, ali i obmana, zabluda, koja zamagljuje vidike, donosi dezinformacije, kao i opasnost od manipulacija i prevara.

Na udaru ovog aspekta najviše su martovski Ovnovi, septembarske Vage, junski Rakovi i decembarski Jarčevi.