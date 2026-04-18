Astro savet za subotu, 18. april: Evo koja tri znaka danas mogu da unovče svoje ideje i zamisli

MERKUR, planeta ideja, biznisa i komunikacija, 18. aprila, pravi dobar aspekt (sekstil) sa Plutonom, simbolom novca i moći, što znači da možete da materijalizujete svoje zamisli.

Ovaj aspekt je još više naglašen zato što se Merkur nalazi u Ovnu, znaku inicijative i akcije, a Pluton u inovativnoj, avangardnoj Vodoliji, znaku promena i nekonvencionalnih vidova zarade.

Sekstil Merkura i Plutona, osim prilike da unovčite svoje ideje preko novih ili nekonvencionalnih vidova zarade, donosi i društveni uspeh, kao i nagrade za dosadašnji rad.

Svi znaci će biti pod uticajem ovog sjajnog aspekta, ali najviše Ovnovi, Blizanci i Vodolije.