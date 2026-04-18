Dnevni horoskop za nedelju, 19. april: Raka očekuje napredovanje na poslu, Devicu finansijski a Vagu porodični problemi, Strelca nova ljubav
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 19. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Saturna, koji upravljaju vašim finansijama i karijerom, u vašem znaku podstiče vas da realizujete svoj cilj ali uz mnogo ograničenja. Potpisivanje ugovora, kraći put ili susret sa rođacima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Spoj Marsa i Saturna, planeta akcije i ograničenja, u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju ali i želju za introspekcijom i iracionalne strahove. Možete da postignete mnogo više od onoga što vam se čini u ovom trenutku.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Konjunkcija Marsa i Saturna, koje upravljaju vašim poslom i finansijama, u kući novca i društvenog života, donosi vam profesionalno priznanje ili dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Saturn, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i finansijama, pravi konjunkciju sa Marsom u kući karijere, donoseći vam napredovanje na poslu, uvećanje prihoda i nagrade za profesionalni angažman.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Konjunkcija Marsa i Saturna donosi vam napredovanje u karijeri, visokom obrazovanju, stručno usavršavanje. Moguć ulazak u ozbiljnu vezu ili bračne vode. Veće šanse za rešavanje stambenog pitanja. Trudnoću ili prinova u familiji.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mars i Saturn, koji upravljaju vašim finansijama i biznisom, u astrološkoj kući novca, donose vam probleme materijalne prirode. Nije trenutak za ulaganje u nekretnine ili pokretanje neke samostalne delatnosti.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Konjunkcija Marsa i Saturna koji upravljaju vašim partnerskim odnosima i privatnim životom, u sedmoj kući, donose vam probleme u porodici, sukobe i svađe s voljenom osobom, kao i mogućnost razvoda ili raskida.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, pravi konjunkciju sa Saturnom, u kući svakodnevnih poslova i zdravlja, fokusirajući vas rad i disciplinu. Uvodite neke nove navike u cilju poboljšanja zdravlja.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Konjunkcija Marsa i Saturna u kući ljubavi i kreativnosti, slobodnim Strelcima može doneti ulazak u novu, oziljnu emotivnu vezu i veće šanse za trudnoću onima koji planiraju potomstvo. Društveni uspeh i uvećanje zarade.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Vaš vladalac Saturn, koji upravlja i vašim finansijama, pravi konjunkciju sa Marsom, vladaocem vaše privatnosti, donoseći vam konflikte, probleme, svađe i rasprave sa članovima porodice. Opasnost od partnerove agresivnosti.
Vodolija(21. 1 - 19. 2)
Konjunkcija vašeg vladaoca Saturna i Marsa koji upravlja vašim komunikacijama, donosi vam potpisivanje ugovora o isplativom poslu, napredovanje u karijeri. Uspeh i dobici preko kraćih putovanja. Bolji odnosi sa rođacima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mars, koji upravlja vašim poslom, obrazuje konjunkciju sa Saturnom, planetom ograničenja i prepreka, u vašoj astrološkoj kući posla, donoseći vam finansijske probleme. Zastoj ili prekid saradnje sa strancima.
