Dnevni horoskop za subotu, 18. april: Blizanci zarađuju preko inostranstva, Vagu očekuje uspeh u javnoj delatnosti, Vodoliju isplativ posao

SAZNAJTE šta vas u subotu, 18. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Merkur u vašoj kući ličnosti pravi sekstil s vašim vladaocem Plutonom, planetom moći, koja upravlja i vašim finansijama, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade, društveni uspeh i priznanja.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Pluton, vladalac vaših partnerskih odnosa i intuicije, u kući karijere, pravi sekstil sa Merkurom koji upravlja vašim poslom i kreativnošću, donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh u javnoj delatnosti ili sudskom sporu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašim privatnim životom, u kući društvenog života i finansija, obrazuje sekstil sa Plutonom, donoseći vam zaradu preko putovanja, inostranstva, pravnih pitanja i uspeh na ispitima.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Sekstil između Merkura, koji upravlja vašom kreativnošću, u kući karijere, i Plutona u kući finansija, donosi vam uvećanje zarade preko umetnosti, privatnog biznisa ili javne delatnosti. Dogovor sa osobom na položaju.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur, vladalac vašeg posla i finansija, obrazuje sekstil sa Plutonom u kući partnerskih odnosa, donoseći vam uspeh preko javne delatnosti ili isplativ ugovor. Moguć dogovor o poslovnom ortakluku sa uticajnom osobom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, u kući finansija, pravi sekstil sa Plutonom u kući posla, donoseći vam uvećanje prihoda preko podele imovine, nasledstva, alimentacije ili stipendije. Glavobolja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Pluton, koji upravlja vašim poslovnim ali i ljubavnim životom, u kući kreativnosti pravi sekstil s Merkurom u kući partnerskih odnosa, donoseći vam uspeh preko umetničkog zanimanja, javne delatnosti ili sudskog spora.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vladalac vaših finansija i tajni, Merkur, u kući posla i zdravlja, obrazuje sekstil s vašim vladaocem Plutonom u kući privatnog života, donoiseći vam dobitke preko nekretnina, ekonomije, bankarstva ili poljoprivrede.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Sekstil između Plutona i Merkura, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vam mogućnost potpisivanja ugovora o isplativom poslu, uspeh u javnoj delatnosti ili privatnom biznisu.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Pluton, koji upravlja vašim finansijama i privatnošću, u kući posla, obrazuje sekstil s Merkurom u kući privatnog života, donoseći vam dobitke preko nekretnina, porodičnog biznisa ili drugog vida samostalne delatnosti.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sekstil između Plutona, koji upravlja vašom karijerom i Merkura, vladaoca vaše kreativnosti i finansija, donosi vam zaradu preko kraćih putovanja ili priliku za potpisivanje ugovora o isplativom poslu. Bolji odnosi sa rođacima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Merkur, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, u kući posla i novca, pravi sekstil s Plutonom u kući podsvesti i tajni, donoseći vam uspeh preko nekretnina, ekonomije, bankarstva, poljoprivrede ili poslovnog ortakluka.