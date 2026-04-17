Astro savet za petak, 17. april: Na "udaru" su rođeni u trećoj dekadi ovih znakova

U PREPUNOM znaku Ovna, u kome se već nalaze Neptun, Merkur, Mars, Saturn i naravno Sunce (koje uvek učestvuje u nastajanju Mesečevih faza) 17. aprila, u 11.51, formira se i mlad Mesec, na 27. stepenu.

Pre pojave mladog Meseca, u 2.01, imamo konjunkciju Merkura i Neptuna na drugom stepenu Ovna, aspekt koji upozorava da proveravate informacije, da ne verujete svemu što čujete, čitate, pa čak i vidite svojim očima (jer može biti obmana). Takođe, povedite više računa o tome šta potpisujete.

Mlad Mesec nastaje jednom godišnje, kada se Sunce i Mesec, simboli svesti i podsvesti, nađu na istom stepenu vatrenog, impulsivnog Ovna, znaka koji upravlja glavom na našem telu. To je već dovoljno za usijanu glavu, koja je spremna da ide kroz zid, kako bi postigla svoj cilj.

Ovogodišnji mlad Mesec (emocije, raspoloženje, porodica, žene) pravi konjunkciju s asteroidom Hiron na 26. i zvezdom Verteks na 27. stepenu Ovna. Ovi aspekti podstiču ranjivost, emotivnu i fizičku, agresivnost i podložnost povredama (naročito glave, očiju). Ovu konjunkciju pojačava i kvadrat koji Mesec obrazuje s Plutonom (planetom moći, novca i strasti) koji upravlja Ovnom.

Na udaru su rođeni sa Suncem, Mesecom, Merkurom Venerom ili Marsom blizu 27. stepena Ovna, Vage, Raka i Jarca.

Pošto i Venera, planeta ljubavi ali i novca, pravi napet aspekt sa Uranom na Algolu, ugroženi su partnerski odnosi i finansije.

Svetla tačka je aspekt koji počinje 19. aprila, trigon između Urana i Plutona, sa kojima Saturn (disciplina) i Neptun (mašta, ideali) prave sekstile.