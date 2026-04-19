Mesečni horoskop do 21. maja: bik pred važnom odlukom, Lav napreduje u karijeri, Škorpija razmišlja o privatnom biznisu, Vodoliju čeka ljubav

SAZNAJTE šta vam mesečni horoskop predviđa za period koji je pred nama, za period prelaska Sunca preko znaka Bika, od 21. aprila do 21. maja, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, kako ćete se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje.

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o mesečnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Sa prepunom kućom posla novac stiže preko nekretnina, privatnog biznisa, IT sektora, trgovine, kulinarstva, naročito od 24. aprila sa ulaskom Venere koja donosi ugovor o isplativom poslu i uspeh preko kraćih putovanja. Uran u kući biznisa od 26. aprila donosi saradnju s uticajnim osobama a Merkur od 3. maja nove vidove zarade. U vreme mladog Meseca, 16. maja, donosite važnu finansijsku odluku i potpisujete unosan ugovor, dok Mars u kući novca 18. maja donosi veću zaradu ali i troškove.

Ljubav Spoj Urana i Venere, vladaoca partnerskih odnosa, 24. aprila, donosi vam susret sa zauzetom osobom a trigon Merkura i Lilita erotsku vezu sa strancem. Sklonost zabludama 26. aprila, a 28. aprila avantura na putu. Zauzete očekuju svađe u porodici i s partnerom 26. i 28. aprila. Posle 17. maja bolji odnosi sa braćom, sestrama i rođacima. Venera u kući privatnosti, od 19. maja, donosi porodične probleme zbog finansija.

Zdravlje Podložnost povredama.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Mnoštvo planeta u kući ličnosti donosi vam priliv entuzijazma i energije ali će rođeni početkom i krajem znaka imati i problema u karijeri. Vaš vladalac Venera i Uran u kući novca od 26. aprila donose zaradu preko privatnog biznisa i novih ulaganja. Merkur u vašem znaku od 3. maja donosi isplativ ugovor a retro-hod Plutona, od 6. maja, zastoj u karijeri. Sa Merkurom u kući novca od 17. maja, dobici stižu preko trgovine i vašeg posredovanja u poslu. Venera ulazi u kuću dogovora 19. maja donoseći značajan ugovor i više novca.

Ljubav Trigon Marsa, koji upravlja partnerskim odnosima u kući tajni i Crnog Meseca Lilit u kući intimnog života, 28. aprila, donosi mogućnost ulaska u tajnu avanturu. U vreme punog Meseca (jednom godišnje u vašoj kući partnerstva) 1. maja, koji upravlja kućom društvenog života, u kući braka i partnerstva, možete se naći pred odlukom o tome da li da nastavite sa emotivnom vezom ili dugogodišnjom bračnom zajednicom.

Zdravlje Potreba za izolacijom, naročito 20. aprila i 16. maja.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Naglašena kuća ciljeva i finansija donosi vam novac, napredovanje u karijeri i društveni uspeh, naročito 24. aprila, 1. i 16. maja. Uran ulazi u vaš znak 26. aprila posle 84 godine donoseći vam velike životne promene. Retrogradni hod Plutona od 6. maja donosi uspeh preko visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja ili putovanja, a 18. maja potpisivanje isplativog ugovora. Venera ulazi u kuću novca 19. maja donoseći vam uvećanje prihoda i saradnju sa uglednim i uticajnim osobama.

Ljubav Venera, planeta ljubavi i uživanja, koja upravlja vašim emotivnim životom, posle godinu dana, 24. aprila, ulazi u vašu kuću ličnosti, donoseći vam fizičko prolepšavanje, a slobodnima i novu ljubav. Zauzete očekuje mnogo bolji odnos sa partnerom. U vreme mladog Meseca u kući društvenog života, 16. maja, moguće poznanstvo preko interneta, prijatelja ili se ljubav može roditi iz nekog prijateljstva.

Zdravlje Potreba za izolacijom 24. aprila, 1, 14. i 16. maja.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Prepuna 12. kuća donosi vam uspeh preko medicine, psihologije, farmacije, putovanja. Napredovanje u karijeri 20. aprila i 18. maja, a 24. aprila i 16. maja i uspeh u privatnom biznisu ili društvenoj aktivnosti. Ulazak Merkura u kuću novca 3. maja donosi veću zaradu, a retro-hod Plutona posle 6. maja fokusira vas na podelu imovine, kredit, alimentaciju ili stipendiju. Prilika da unovčite svoj talenat 14. maja. Spoj Merkura i Urana u kući podsvesti krajem perioda donosi vam sjajne ideje i veću zaradu.

Ljubav Venera i Uran, planete ljubavi i preokreta, u kući tajni, krajem aprila donose mogućnost veze sa zauzetom osobom. Pun Mesec u kući ljubavi, 1. maja, donosi novu, ozbiljnu vezu, trudnoću a zauzetima bolji odnos sa partnerom. Venera u kući ličnosti, od 19. maja, donosi vam fizičko prolepšavanje, rast popularnosti i omiljenosti u društvu, naročito kod suprotnog pola. Moguć ulazak u novu, lepu vezu.

Zdravlje Sklonost preispitivanju krajem perioda.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Već početkom perioda očekuje vas napredak u karijeri, u rešavanju pravnih pitanja, preko nekretnine ili putovanja. Spoj Merkura i Marsa u devetoj kući 20. aprila donosi vam uspeh u visokom obrazovanju i inostranstvu, a spoj Venere i Urana u kući karijere, 24. aprila, sukobe sa nadređenima. Venera u kući ciljeva i finansija, od 24. aprila, donosi vam veću zaradu u privatnom biznisu. Ulazak Urana u 11. kuću, 26. aprila, posle 84 godine, donosi vam sjajne ideje, novac i društveni uspeh.

Ljubav Saturn, planeta trajnosti i vernosti, koja upravlja partnerskim odnosima, 20. aprila pravi konjunkciju s Merkurom, vladaocem društvenog života, donoseći slobodnima ulazak u ozbiljnu vezu na putovanju ili u inostranstvu. Roditelje može da obraduje uspeh njihove dece. I konjunkcija Venere i Urana 24. aprila nagoveštava ljubav sa zauzetom osobom, a rođenima krajem znaka i porodične probleme.

Zdravlje Dobro se osećate.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Period pred vama obećava uspeh u visokom obrazovanju i rešavanju viza i dozvola u inostranstvu, naročito 24. aprila, 3, 14. i 18. maja. Uran u kući karijere, od 26. aprila, posle 84 godine, donosi probleme u karijeri, sukob sa šefovima ali i mogućnost otkaza. Ulazak Merkura u kuću karijere 17. maja podstiče vašu želju za pokretanjem privatnog posla. Problemi sa starim dugovima 20. aprila, 1. maja i krajem perioda. U vreme mladog Meseca, 16. maja, uspeh na ispitima i u rešavanju pravnih pitanja.

Ljubav Spoj Venere i Urana, planeta ljubavi i romantike, 24. aprila, slobodnima donosi romansu na putovanju ili predavanju. Sukob sa starijim članom porodice 24. i 26. aprila. Trigon između Marsa u kući intime i Lilita, simbola zavodljivosti, 28. aprila, nagoveštava erotsku avanturu sa strancem. Ulazak Venere u kuću društvenog života 19. maja donosi vam više izlazaka i druženja, nove susrete i poznanstva.

Zdravlje Opasnost u saobraćaju 1. maja. Promena načina života posle 6. maja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Naglašena kuća novca donosi vam dobitke preko podele imovine, alimentacije ili stipendije (3, 14, 16. i 18. maj). Spoj Venere i Urana, 26. aprila, donosi novi vid zarade i uspeh u inostranstvu a pun Mesec u kući posla 1. maja krizu s novcem. Ulazak Merkura u devetu kuću 17. maja fokusira vas na pravna pitanja, daleka putovanja i visoko obrazovanje. S Marsom u kući novca i Venerom u kući karijere, krajem perioda, očekuju vas napredak na poslu i problemi s nadređenima, naročito sa ženama.

Ljubav S naglašenom kućom partnerskih odnosa u kojoj su i Mars, vladalac partnerskih odnosa, i Hiron, simbol vaše slabe tačke, već 20. aprila, mogući su sukobi, svađe, partnerova agresivnost, razvod ili raskid. Retrogradni hod Plutona, koji isto upravlja partnerskim odnosima, posle 6. maja, donosi susret sa bivšom ljubavi. Spoj Marsa i Hirona, 16. maja, iznosi na svetlo dana nerazjašnjenu sitauciju iz prošlosti.

Zdravlje Problemi sa zubima.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Tokom ovog perioda fokusirate se na pitanja nasledstva, podele bračne imovine, ostvarivanja prava na stipendiju ili alimentaciju. Uran ulazi u kuću novca 26. aprila, posle 84 godine i donosi dobitke preko ortakluka, i želju za pokretanjem privatnog biznisa. Konjunkcija Merkura i Urana u kući novca, 18. maja, donosi neočekivane dobitke ali i iznenadne troškove. ,Uspeh u završavanju pravnih pitanja, na ispitima ili preko putovanja 19. maja.

Ljubav Period pred vama donosi svađe i sukobe s partnerom, naročito 24. aprila, 1. maja (u vreme punog Meseca u vašem znaku), 3. maja (Merkur ulazi u kuću partnerskih odnosa), 14. maja (razvod, raskid), 16. maja (mlad Mesec u kući braka i partnerskih odnosa) i 18. maja (sukobi sa partnerom i članovima porodice). Vaš vladalac Pluton 6. maja kreće retrogradno preko kuće privatnosti i aktivira stare porodične probleme.

Zdravlje Pad imuniteta. Promena navika u ishrani posle 1. maja. Problemi sa pritiskom, kičmom oko 16. maja.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Sa Suncem u kući posla fokusirani ste na poslove sa nekretninama, kulinarstvom, bankarstvom (3, 14, 16. i 18. maj). Merkur i Saturn u kući kreativnosti, 20. aprila donose uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Retro-hod Plutona od 6. maja donosi dogovore ili potpisivanje ugovora o isplativom poslu i podršku uticajnih osoba. Venera u kući novca, gde je i Jupiter 19. maja donosi novac preko podele imovine, stipendije, ili saradnje sa strancima i uspešnim osobama.

Ljubav Naglašena kuća ljubavi nagoveštava ulazak u ozbiljnu vezu i mogućnost trudnoće već 20. aprila. Nesporazumi i svađe s dugogodišnjim partnerom posle 24. aprila, a još više posle 17. maja. Ulazak Urana u sedmu kuću 26. aprila nekima će doneti nagli prekid veze koja je već bila na izdisaju. Konjunkcija Aspekti Hirona u kući ljubavi, 1. maja, donose vam predivnu romansu, a 16. maja, ljubav sa sportistom i šansu za trudnoću.

Zdravlje Pad imuniteta 24. aprila i 1. maja, u vreme punog Meseca.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Sunce u kući kreativnosti tokom ovog perioda donosi vam uspeh u privatnom biznisu, umetnosti ili javnoj delatnosti, naročito 24. aprila. Ulazak vašeg vladaoca Urana u kuću posla 26. aprila donosi vam originalne ideje a konjunkcija Merkura i Sunca u kući kreativnosti 14. maja popularnost i novac. Spoj Merkura i Urana, planeta biznisa i inovacija, 18. maja, otkriva vam nove izvore zarade preko interneta. Mogući manji finansijski problemi 6. i 19. maja.

Ljubav Mnoštvo planeta u kući privatnog života tokom ovog perioda donose vam porodične probleme, naročito 20. aprila, 1. maja, 16. i 19. maja (zablude o partneru). Spoj Venere i Urana u kući ljubavi, 24. aprila, donosi novu vezu rođenima krajem znaka. Ulazak Merkura u kuću ljubavi 3. maja i konjunkcija sa Suncem 14. maja donosi vam ljubav i veću šansu za trudnoću. Mars 18. maja ulazi u kuću ljubavi donoseći vam strastveni susret, kao i mogućnost proširenja porodice.

Zdravlje Promena navika u ishrani.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Naglašena kuća komunikacija i biznisa, u koju posle 84 godine, 26. aprila, ulazi i vaš vladalac Uran, tokom ovog perioda donosi vam potpisivanje važnih ugovora, napredovanje u karijeri i veće prihode preko kraćih putovanja (naročito 24. aprila, 1, 16, 17. i 18. maja). U vreme punog Meseca u kući karijere, 1. maja, sukobi sa nadređenima. Ulazak Venere, planete novca, posle godinu dana u kuću kreativnosti, 19. maja, stabilizuje poslovne odnose.

Ljubav Aspekti Sunca u kući privatnog života donose vam porodične probleme već 20. aprila, kao i posle 3. maja kada i Merkur ulazi u tu kuću (naročito 14. maja) i 16. maja (u vreme mladog Meseca u kući privatnosti) i 18. maja (Mars, planeta sukoba ulazi u kuću doma). Slobodne Vodolije očekuje nova, lepa veza, veća šansa za trudnoću onima koji planiraju potomstvo, naročito 20, 24. i 26. aprila, 17. i 18. maja.

Zdravlje Promena životnih navika posle 6. maja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Period pred vama će obeležiti isplativi ugovori (20. i 24. april, 3, 14, 16. i 18. maj), uvećanje zarade preko saradnje sa ženama, kraćih avionskih ali i prekookeanskih putovanja, uspeh na ispitima, u usavršavanju stranih jezika i rešavanju pravnih pitanja (1. maja u vreme punog Meseca), kupovina automobila (16. maj). Ipak, moraćete da povedete računa i o tome na šta trošite novac krajem aprila, početkom i sredinom maja. Pazite, od 6. maja, neko može da vam radi iza leđa.

Ljubav Aspekti Merkura, vladoca partnerskih odnosa, i Sunca, slobodnima donose prilike za ulazak u vezu, na putu ili preko interneta (24. aprila), kao i šansu za trudnoću onima koji planiraju potomstvo (Venera u kući ljubavi i dece od 19. maja). Poboljšanje odnosa sa braćom, sestrama i rođacima 2. aprila, 3. i 14. maja. Uran u kući privatnosti gde ga čeka Venera, 26. aprila, posle 84 godine, donosi porodične probleme ili selidbu (naročito 6., 17. i 18. maja).

Zdravlje Hormonski disbalans.