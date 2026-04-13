DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 14. APRIL: Blizance i Ribe očekuju šanse za zaradu, Device uspeh preko inostranstva, Strelce napredovanje na poslu

SAZNAJTE šta vas u utorak, 14. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Sekstil između Merkura u kući podsvesti i inostranstva i Urana u kući posla, donosi vam uspeh i zaradu preko privatnog biznisa, interneta, veštačke inteligencije, influenserstva ili informacionih tehnologija.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Merkur, koji upravlja vašim poslom, pravi sekstil sa Uranom, u vašem znaku donoseći vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, inostranstva, interesnih grupa ili prijatelja. Prilika za napredovanje na poslu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur u kući karijere obrazuje dobar aspekt sa Uranom donoseći vam uspeh preko visokog obrazovanja, pravnih pitanja, inostranstva i prekookeanskih putovanja. Porodični posao donosi nove prilike za zaradu.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Sekstil između Merkura i Urana, koji upravljaju vašim idejama i finansijama, donosi vam šanse za uvećanje prihoda preko podele bračne imovine, kredita, nasledsta ili dobijanja stipendije. Bolji odnosi sa braćom, sestrama i rođacima.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur, koji upravlja vašim poslom i finansijama, pravi dobar aspekt sa Uranom u desetoj kući donoseći vam napredovanje u karijeri, povišicu ili uvećanje prihoda. Povoljan ishod sudskog spora. Susret sa harizmatičnom osobom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, obrazuje sekstil sa Uranom, vladaocem vašeg posla, donoseći vam uspeh preko inostranstva, prekookeanskih putovanja, visokog obrazovanja ili rešavanja pravnih pitanja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Uran, koji upravlja vašom kreativnošću, pravi sekstil sa Merkurom u kući posla, donoseći uspeh i uvećanje prihoda preko umetničkog zanimanja, privatnog biznisa ili javne delatnosti. Ljubavni partner ima iznenađenje za vas.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Merkur, vladalac vaših finansija i planova, obrazuje sekstil sa Uranom, donoseći vam uvećanje zarade preko nekretnina, poslovnog ortakluka, javne delatnosti ili sudskog spora. Slobodne očekuje romantičan susret na kulturnom događaju.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vladalac vaše karijere i partnerstva, Merkur, pravi dobar aspekt sa Uranom u kući posla, donoseći vam zaradu napredovanje na poslu i uvećanje prihoda preko poslovnog ortakluka, sudskog spora ili javne delatnosti.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sekstil između Merkura i vašeg vladaoca Urana, koji upravljaju vašim poslom i finansijama, donosi vam uvećanje prihoda preko dobijanja stipendije, kredita, podele imovine, alimentacije ili nekretnina.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Merkur, koji upravlja vašim planovima i finansijama, obrazuje sekstil s vašim vladaocem Uranom, donoseći vam zaradu preko privatnog biznisa, umetnosti ili javne delatnosti. Romantičan susret na kulturnom ili sportskom događaju.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vladalac vašeg privatnog života i partnerskih odnosa, Merkur, pravi dobar aspekt sa Uranom, koji upravlja vašim finansijama, u kući biznisa, donoseći vam zaradu preko kraćih putovanja ili potpisivanja ugovora o isplativom poslu.