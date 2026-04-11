DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 12. APRIL: Bik u sukobu sa šefom, Devica da pazi na finansije, Škorpija odlaže planove, Ribe da se paze prevara

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 12. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec prelazi preko Vodolije i obrazuje dobar aspekt sa Suncem u vašem znaku donoseći vam uspeh preko nekonvencionalnih vidova zarade. Slobodni Ovnovi mogu da upoznaju nekoga na koncertu ili u krugu prijatelja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Sa Mesecom u kući karijere koji pravi kvadrat sa Uranom u vašem znaku donoseći vam sukobe sa autoritetima. Pozicija Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, slobodnima donosi susret sa vatrenim znakom. Proverite hormonski status.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija vašeg vladaoca Merkura i asteroida Amor donosi vam romantičan kontakt sa osobom čije zanimanjem ima veze sa medicinom. Dobici preko poslovanja sa strancima iz prekookeanskih zemanja. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sa vladaocem Mesecom u kući intime i asteroidom Amor u devetoj kući slobodne Rakove očekuje romantičan susret na nekom putovanju. Pozicija Jupitera upozorava da izbegavate rizične finansijske poteze. Glavobolja.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce obrazuje sekstil sa Mesecom što može povoljno uticati na ishod sudskog spora ili poslovni dogovor sa strancima. Nagla promena nekog plana. Sukob ili rasprava sa voljenom osobom. Nesanica.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u šestoj kući pod uticajem Urana remeti vaše planove sa strancima, pravnim pitanjima vezanim za inostranstvo ili odlaskom na put. Povedite više računa prilikom finansijskih dogovora ili potpisivanja ugovora.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama pravi sesktil sa Mesecom u kući kreativnosti donoseći vam uspeh u umetnosti, privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Skloni ste preterivanju u svemu. Vanredni troškovi.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec prelazi preko vaše kuće privatnog života praveći napet aspekt sa Uranom što podstiče tenzije i sukobe sa članovima porodice, ali i sa voljenom osobom. Moraćete da odložite neke planove. Više šetajte.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Jupitera, planete ekspanzije, donosi vam zaradu preko kraćih putovanja, ali i vanredne troškove. Budite oprezniji prilikom potpisivanja dokumenata ili ugovora.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Prelazak Meseca preko kuće posla, u izazovnom aspektu sa vašim suvladaocem Uranom,upozorava na neplanirane troškove. Ljubavni partner je nervozan i pomalo konfuzan, zbog čega očekuje vašu podršku. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u vašem znaku pravi napet aspekt s vašim vladaocem Uranom, planetom preokreta, donoseći vam rasprave sa emotivnim partnerom i članovima porodice. Slobodne Vodolije očekuje susret sa vatrenim znakom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekt Meseca u kući ograničenja i vašeg vladaoca Jupitera upozorava da pazite da vas ne prevari neko u koga nikada ne biste posumnjali. Poznanstvo s mlađom osobom preko društvene mreže. Skonost introspekciji.