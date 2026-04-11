NE RASPRAVLJAJTE SE SA ŽENAMA, PAZITE NA TROŠKOVE Astro savet za subotu, 11. april: Ova 4 znaka su pod uticajem konjunkcije Meseca i Plutona

ULAZAK Meseca, simbola raspoloženja, u druželjubivu, komunikativnu Vodoliju, znak društvenog života, ciljeva i velikog novca, fokusira vas na prijatelje, druženje, izlaske, ali i neočekivane kontakte s osobama koje nisto dugo videli.

Kao i svakog meseca, od kada je Pluton, pre dve godine, ušao u Vodoliju, Mesec danas pravi konjunkciju sa Plutonom, koja naglašava intuiciju, ali donosi i veću podložnost negativnim uticajima okoline. Može da se odrazi i na san kroz koji dobijamo poruku u vezi s nekim događajem iz prošlosti. U ljubavnim vezama, donosi probleme zbog partnerove posesivnosti i ljubomore, naročito ženama.

Pošto je Mesec simbol osećanja, doma i porodice, a Pluton strasti i sukoba, njihov spoj povećava emotivnu ranjivost, podstiče isključivost i donosi rasprave sa ženama, majkom.

Konjunkcija Mesec-Pluton pravi sjajne aspekte sa Uranom u Biku i Marsom, Neptunom i Saturnom u Ovnu, koji donose novac, sjajne ideje, podstiču kreativnost i kontakte s nekadašnjim partnerima.

Napeti aspekti Mesec sa Venerom i Jupiterom donose sklonost preterivanju, naročito u trošenju novca, hrani, piću, pa će biti i neplaniranih troškova.

Najviše će uticati na rođene početkom Vodolije, Lava Škorpije i Bika.