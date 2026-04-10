ČUVARKUĆA JE VIŠE OD UKRASA: Farba se kao prvo jaje na Veliki petak i ima jaku simboliku - Staro morate otkloniti na ovaj način
ČUVARKUĆA, prvo crveno ofarbano uskršnje jaje, zauzima posebno mesto u srpskoj uskršnjoj tradiciji. O tome je govorio Saša Srećković, muzejski savetnik Etnografskog muzeja, ističući da je čuvarkuća mnogo više od ukrasa.
- Čuvarkuća simbolizuje zdravlje, napredak i zaštitu doma od zla i bolesti - objašnjava Srećković.
- Ona se farba kao prvo jaje na Veliki petak, najčešće u crvenu boju, i zauzima istaknuto mesto u kući, često pored ikone. Veruje se da štiti ukućane tokom cele godine.
Prema njegovim rečima, stara čuvarkuća se nikada ne baca.
- Kada se farba nova čuvarkuća, stara se pažljivo uklanja. U mnogim krajevima postoji običaj da se stara zakopa u bašti, spusti niz reku ili ostavi na drvetu, čime se simbolično zahvaljuje za zaštitu koju je pružila. Neki običaji predviđaju i ritual umivanja vodom u kojoj je potopljena stara čuvarkuća, zajedno sa bosiljkom, drenom i zdravcem, što donosi zdravlje ukućanima - objasnio je Srećković i naglasio i simboličko tumačenje stanja čuvarkuće.
- Ako jaje nije puklo i ostalo očuvano, veruje se da je godina bila mirna i blagoslovena. Ako pak pukne, smatra se predznakom nesreće.
Srećković je dodao da čuvarkuća predstavlja snažan kulturni i duhovni simbol, koji povezuje tradiciju, verovanje i svakodnevni život, i da je njeno mesto u domu znak zajedništva i brige za porodicu.
Etnografski muzej za Uskrs
Etnografski muzej u Beogradu obaveštava javnost da, povodom predstojećih praznika, muzej neće biti otvoren za posete 12. aprila
U danima koji prethode praznicima, rad će biti organizovan po izmenjenom radnom vremenu, te će u petak, 10. aprila, izložbeni prostor, muzejski kafe i suvenirnica biti dostupni od 10.00 do 14.00 časova, dok će u subotu, 11. aprila, radno vreme biti od 10.00 do 17.00 časova.
Muzej nastavlja sa redovnim, uobičajenim radnim vremenom od ponedeljka, 13. aprila.
