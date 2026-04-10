MALI MATURANTI PRED IZBOROM: Opština Zvezdara organizovala Sajam obrazovanja (FOTO)
MALI maturanti sa Zvezdare dobili su dragocenu priliku da na jednom mestu zavire u svet srednjoškolskog obrazovanja i otkriju šta ih čeka u narednom koraku školovanja. U holu Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija održan je Sajam obrazovanja, u organizaciji opštine Zvezdara, namenjen upravo učenicima završnih razreda osnovnih škola.
Šetajući kroz štandove, đaci su mogli da upoznaju čak 32 državne i privatne srednje škole iz Beograda, koje su predstavile svoje obrazovne profile, programe i mogućnosti za dalji razvoj. Radoznali i puni pitanja, učenici su razgovarali sa profesorima i srednjoškolcima, pokušavajući da pronađu smer koji najviše odgovara njihovim interesovanjima i talentima.
Sajam su obišli i pomoćnik predsednika Opštine Zvezdara Saša Avramović i član Veća zadužen za obrazovanje Miloš Tošić, koji su u razgovoru sa učenicima i nastavnicima istakli značaj ovakvih događaja. Kako je poručeno, ovo je jedinstvena prilika da osmaci na vreme dobiju jasniju sliku o svojim mogućnostima i naprave prvi, ali važan korak ka izboru buduće profesije.
Avramović je posebno naglasio da je izbor srednje škole jedna od ključnih životnih odluka, pozivajući učenike da pažljivo razmisle i oslušnu sopstvena interesovanja pre nego što donesu odluku. Sličnu poruku uputio je i Tošić, ističući da ovakvi susreti olakšavaju mladima da pronađu svoj put i sigurnije zakorače u narednu fazu obrazovanja.
I sami učenici nisu krili zadovoljstvo, istakli su da im ovakav način informisanja mnogo znači, jer su na jednom mestu mogli da dobiju sve važne informacije i u neposrednom razgovoru razjasne dileme o upisu, smerovima i budućim zanimanjima.
