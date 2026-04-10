VIRALNI TREND KOJI NA VELIKI PETAK MORATE PROBATI: Ovako se ove godine prave najlepša jaja, brže i lakše nego ikad (VIDEO)
FARBANjE jaja cveklom uz dodatak dekorativnih listića pruža luksuzan mermerni efekat i sofisticiran izgled uskršnje trpeze bez upotrebe veštačkih boja.
Internetom se brzinom svetlosti proširio novi trend dekorisanja uskršnjih jaja koji koristi isključivo prirodne sastojke. Reč je o metodi farbanja pomoću cvekle, koja jajima daje luksuzan, mermerni izgled bez upotrebe bilo kakvih veštačkih pigmenata. Ova tehnika je toliko efektna da ćete je verovatno uvrstiti u svoju stalnu prazničnu tradiciju.
Za ovaj poduhvat biće vam potrebno svega nekoliko osnovnih stvari: jaja, kuvana cvekla i malo sirćeta. Ono što celoj priči daje "skupocen" pečat jeste završni detalj u vidu dekorativnih listića, zahvaljujući kojima jaja izgledaju kao da potiču iz najfinijih poslastičarnica ili dekoraterskih radnji.
Detaljan postupak pripreme
Proces je krajnje jednostavan i pogodan za svakoga:
Kuvanje: Prvi korak je klasično kuvanje jaja, nakon čega ih treba ostaviti da se potpuno ohlade u vodi.
Priprema boje: Dok se jaja hlade, narendajte kuvanu cveklu i pomešajte je sa sirćetom. Sirće ovde služi kao fiksator koji pomaže prirodnom pigmentu da se bolje veže za ljusku.
Bojenje: Svako jaje dobro uvaljajte u dobijenu smesu tako da bude potpuno prekriveno i ostavite ih da odstoje dovoljno dugo kako bi ljuska upila intenzivnu crvenkastu nijansu.
Finalni sjaj: Nakon što ih pažljivo obrišete, pređite na dekoraciju. Ljusku blago premažite belancetom, koje će poslužiti kao lepak za dekorativne listiće. Laganim pritiskom nanesite listiće kako biste dobili taj željeni efekat nepravilnih, svetlucavih šara.
Rezultat koji ostavlja bez daha
Krajnji ishod su jaja koja odišu sofistikacijom i modernim stilom, drastično se razlikujući od tradicionalnih tehnika bojenja. Upravo taj spoj rustične cvekle i elegantnih detalja učinio je ovaj trik jednim od najtraženijih ove sezone. Ukoliko želite da vaša uskršnja trpeza ove godine dobije potpuno novu estetsku dimenziju, ovaj prirodni metod je definitvno vredan vašeg vremena.
(Kurir)
