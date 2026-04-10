DOVRŠITE POSAO ILI DOGOVOR, NE POČINJITE NOVO Astro savet za petak, 10. april: Ova 4 znaka su pod najvećim uticajem poslednje Mesečeve četvrti

JEDNOM godišnje poslednja Mesečeva četvrt nađe se u Jarcu, a ove godine ta faza formira se na 20. stepenu Jarca, 10. aprila, u 5.53. Ovaj stepen simbolizuje znak Jarca, što ovoj četvrti daje na značaju kada je reč o poslu, karijeri, autoritetima, nadređenima, roditeljima.

Uticaj Meseca (osećanja, raspoloženje, porodica, majka, žene, narod, domovina) oslabljen je u Jarcu, kao i na ovom stepenu, jer je Jarac znak Mesečevog pada.

Ovogodišnja poslednja četvrt u Jarcu pravi napet aspekt sa Jupiterom i harmonične aspekte s Uranom u Biku i Plutonom u Vodoliji.

Na zdravstvenom planu, osetljiviji je koštano-zglobni sistem što pojačava opozicija Meseca u Jarcu i Jupitera, egzaltiranog u Raku. Zbog tog aspekta, naglašena je sklonost preterivanju, što će se ispoljiti kroz odnos prema članovima porodice (Rak), odnosno, sukobe s njima.

U vreme ove faze Meseca ne treba da započinjete ništa novo, već da dovršite započeto kada je reč o poslu (naročito privatnom), finansijama, karijeri, dogovoru sa nadređenima, nekretninama, poljoprivrednim radovima, trgovini.

Pod uticajem ove Mesečeve mene najviše su rođeni na početku druge dekade znaka Jarca, Raka, Vage i Ovna.