DOBAR DAN ZA KONTAKTE SA STRANCIMA Astro savet za utorak 7. april: Evo koje znake danas očekuju nove prilike

TRIGON između Sunca u Ovnu i Meseca koji danas prelazi put od 12. do 24. stepena Strelca, govori o usklađenosti svesti i podsvesti, razuma i emocija, uprkos napetom aspektu Meseca i Merkura, koji je čest "krivac" za pogrešne odluke.

Ako i poželite da nešto uradite bez mnogo razmišljanja, verovatno će vas glas razuma opomenuti da još jednom razmislite.

Danas na nebu imamo i dve konjunkcije: asteroid Ceres i Venera nalaze se na devetom (inostranstvo, visoko obrazovanje, pravna pitanja, putovanja) stepenu Bika (znaka posla i novca) i, Crni Mesec Lilit i Mesec nalaze se na 12. stepenu Strelca (znaka putovanja, visokog obrazovanja, pravnih pitanja).

Ceres donosi nove poslovne prilike i vidove zarade i to preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili visokog obrazovanja, rođenima u prvoj dekadi zemljanih (najviše ženama Bikovima) i vodenih znakova. S asteroidom Pandora u kući posla, Bikovi se mogu oprobati i u nekim novim poslovima, uprkos njihovom otporu prema promenama i novinama.

Takođe, asteroid Karma na 20. stepenu Škorpije danas obrazuje egzaktan trigon sa Merkurom na 20. stepenu Riba što podstiče vodene znake, najviše Škorpije, da ostvare nešto što su oduvek želeli.

Konjunkcija Crnog Meseca Lilit i Meseca, Strelcima donosi notu erotičnosti čineći ih zavodljivijim, pa ih očekuju promene na emotivnom planu, susret s nekim na putovanju, seminaru, u društvu stranaca ili prilikom rešavanja nekih pravnih pitanja.