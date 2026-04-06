DOBAR DAN ZA FINANSIJE I POSLOVE SA NEKRETNINAMA Astro savet za ponedeljak 6. april: Evo koji su zemljani i vodeni znaka pod uticajem Venere

VENERA, planeta ljubavi, lepote, novca i uživanja, na osmom stepenu Bika, znaka novca i ljubavi, 6. aprila, obrazuje sekstil sa severnim Mesečevim čvorom na osmom stepenu intuitivnih Riba, znaka mašte i tajni.

Osmi stepen, analogan znaku Škorpije, simbolizuje novac, a severni Mesečev čvor dobitke, što najavljuje bolju finansijsku situaciju, kao i uvećanje prihoda preko nekretnina, i oblasti agronomije, ekonomije ili ekologije. Budući da su Ribe znak institucija zatvotenog tipa, medicine, psihologije, farmacije, tečnosti, umetnosti, naročito muzike i filma, ovo su takđe oblasti preko kojih stižu uspeh i dobici.

Ovo se najviše odnosi na rođene u prvoj dekadi znaka Bika, Riba, Raka i Jarca.