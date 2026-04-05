DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 6. APRIL: Ovna očekuju trzavice sa ženama, Vaga se prilagođava situaciji na poslu, Jarac ima vanredne izdatke

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 6. april, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec ulazi u devetu kuću i pravi napet sa Venerom u kući finansija donoseći vam neplanirane izdatke i probleme na putovanjima, sa pravnim pitanjima ili na ispitima. Rasprave sa ženama u porodici.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec ulazi u kuću novca i pravi inkonjunkciju s vašim vladaocem Venerom, koja upravlja i vašim poslom, čineći vas sklonim preterivanjem u troškovima, ali i u hrani. Tenziju u ljubavi podstiče partnerova posesivnost.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Inkonjunkcija Meseca u kući partnerskih odnosa i Venere u kući ograničenja nepovoljno utiče na komunikaciju sa voljenom osobom i saradnicima. Voljena osoba je sklona preuveličavanju problema u vašoj vezi.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u kuću posla i pravi napet aspekt sa Venerom u kući finansija pa morate da se prilagodite novim okolnostima kada je reč o saradnji s strancima i rešavanju finansijskih pitanja. Konflikti sa ženama u porodici.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući kreativnosti pod uticajem Venere iz kuće karijere donosi sukobe sa autoritetima, nadređenima (ženama) ili roditeljima. Uspeh preko putovanja, saradnje sa strancima, na polaganju ispita ili rešavanja pravnih pitanja.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Inkonjunkcija između Meseca u kući privatnosti i Venere, vladaoca vašeg posla, donosi sukobe sa ženama u porodici i finansijske probleme. Sačekajte bolji trenutak za ulaganje novca u samostalnu delatnost. Stomačne tegobe.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekt između Meseca, vladaoca vaše karijere i vašeg vladaoca Venere, zahteva da se prilagodite novoj situaciji na poslu. Emotivni partner je nervozan zbog finansijskih problema. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući novca, pod uticajem Venere iz devete kuće, donosi probleme na putovanjima, ispitima, sa radnim dozvolama i boravišnim vizama. Voljena osoba očekuje da pokažete više razumevanja za njegove probleme. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec, koji upravlja vašim finansijama, ulazi u vaš znak i pravi napet aspekt sa Venerom u kući posla donoseći vam probleme sa saradnicima, naročito ženama. Rasprave sa ljubavnim partnerom i članovima porodice. Smanjite unos šećera.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Inkonjunkcija Meseca, vladaoca partnerskih odnosa i Venere, vladaoca vaše karijere i ljubavnog života, donosi vam nesporazume sa voljenom osobom, nadređenima i članovima porodice. Vanredni izdaci.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući neočekivanih okolnosti pod uticajem Venere iz kuće komunikacija donosi vam nesporazume sa saradnicima, na kraćim putovanjima. Neplanirani troškovi i problemi sa dokumentacijom. Opasnost u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Meseca u kući karijere i Venere z kući novca donosi vam neplanirane izdatke. Slobodne Ribe očekuje upoznavanje s nekim preko društvene mreže ili prijatelja. Provodite više vremena u prirodi.