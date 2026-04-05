DAN ZA IDEJE KOJE DONOSE NOVAC Astro savet za nedelju, 5. april: Evo kojih 6 znakova su pod uticajem opozicije između Meseca i Urana

JEDNOM mesečno, imamo opoziciju između Meseca i Urana, što predstavlja sukob dve energije oprečnog dejstva, nežnog Meseca, pa još oslabljenog u Škorpiji, znaku svog pada, i ćudljivog, ekscentričnog Urana u Biku, takođe u znaku svog pada.

Ovaj aspekt pojačava intuiciju, ali podstiče i nervozu, donosi preokrete, promenu planova, iznenadnu selidbu ili odlazak na put, probleme u avio-saobraćaju.

Međutim, aspekti sa ostalim tranzitnim planetama nisu isti svakog meseca, pa tako danas imamo i veliki vodeni trigon između Meseca u Škorpiji, Merkura u Ribama i Jupitera u Raku, koji donekle ublažava uticaj opozicije Mesec-Uran.

Budući da je Škorpija znak koji simbolizuje njuh za biznis, ovaj izazovan aspekt može da donese originalne poslovne ideje, koje mogu da se odnose na bankarstvo, ekonomiju, agronomiju, tehniku, nove tehnologije, IT sektor. Vladalac Škorpije, Pluton simbolizuje moć, novac i transformaciju, a Uran je planeta budućnosti, inovacija, pronalazaka, originalnosti, pa te ideje mogu i da se materijalizuju, odnosno unovče.

Ovi aspekti će najviše uticati na Škorpije i Vodolije, ali i na Lavove, Bikove, Rakove i Ribe.