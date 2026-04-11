NEDELJNI HOROSKOP OD 12. DO 18. APRILA: Strelac i Vodolija realizuju svoje snove, Rak da se pazi spletki, Jarac ima porodične probleme
SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 12. do 18. aprila, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...
PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Posao Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Neptuna 13. aprila, čini vas spremnim da realizujete svoje snove i da monetizujete svoje ideje i zamisli. Ulazak Merkura koji upravlja vašim poslom i komunikacijama, u vaš znak, 15. aprila donosi vam sveže ideje i brzu zaradu. Konjunkcija Marsa i Saturna, planeta akcije i ambicije, u vašem znaku, krajem perioda otvara vam mnoga vrata.
Ljubav Spoj Sunca i Hirona u vašem znaku 16. aprila donosi vam suočavanje s bolnim trenucima iz prošlosti, a konjunkcija Merkura i Neptuna u kući ličnosti 17. aprila, romantični susret ili komunikaciju sa umetnikom. U vreme mladog Meseca 17. aprila donosite važnu odluku kada je reč o odnosu sa članom porodice.
Zdravlje Potreban vam je odmor.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Posao Merkur, koji upravlja vašim poslom i kreativnošću, 15. aprila ulazi u vašu kuću podsvesti donoseći vam uspeh preko oblasti u vezi sa psihologijom, astrologijom i duhovnim temama.Ulazak Merkura, planete biznisa i komunikacija, koja upravlja vašim poslom i kreativnošću, u kuću posla, 15. aprila, donosi vam uvećanje prihoda, društveni uspeh i napredovanje u karijeri.
Ljubav Konjunkcija Marsa i Neptuna, vladalaca partnerskih odnosa i društvenog života, 13. aprila, nagoveštava upoznavanje sa zauzetom osobom. Sredinom perioda, slobodni Bikovi mogu da upoznaju dinamičnu, mlađu osobu preko društvene mreže, u krugu prijatelja ili da uđu u romansu sa prijateljem. Poruka od Raka.
Zdravlje Anksioznost u vreme mladog Meseca 17. aprila.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Posao Spoj Marsa i Neptuna u 11. kući već početkom perioda donosi vam dobitke a sredinom perioda rast društvenog ugleda i zarade. Vaš vladalac Merkur, od 15. aprila u kući finansija, donosi vam uspeh preko stranaca, na ispitima, pravnih pitanja. S Marsom i Saturnom, vladaocima vašeg posla i finansija, u kući društvenog života, krajem semice dobijate značajno priznanje.
Ljubav Konjunkcija Hirona i Venere, vladaoca vašeg ljubavnog života, u kući društvenog života, 16. aprila, intenzivira neko emotivno pitanje iz prošlosti. U vreme mladog Meseca u kući društvenog života 17. aprila, ulazak u romansu s nekim koga upoznajete u krugu bliskih prijatelja ili preko interneta.
Zdravlje Podložnost povredama.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Posao Konjunkcija Marsa i Neptuna, vladalaca vaše karijere i kreativnosti, 13. aprila, donosi vam priliku da unovčite vaše ideje. Sukob sa šefom 16. aprila. U vreme mladog Meseca, vašeg vladaoca, u kući karijere, 17. aprila, donosite važnu odluku u vezi sa karijerom ili pozicijom na poslu ali se tog dana pazite podmetanja, spletki i intriga na poslu. Opasnost od otkaza.
Ljubav Venera, vladalac vaše privatnosti, krajem perioda ulazi u konjunkciju s Uranom, vladaocem intimnog života, donoseći vam ulazak u vezu s nekim koga ćete upoznati preko prijatelja ili se ljubav može roditi iz prijateljstva. U vreme mladog Meseca, krajem sedmice, problemi sa članovima porodice.
Zdravlje Opasnost u saobraćaju.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Posao Naglašena deveta kuća u kojoj se nalazi i vaš vladalac Sunce donosi vam novac preko rešavanja pravnih pitanja, putovanja, dobijanjem dozvola za rad u inostranstvu, naročito 13, 16. i 17. aprila. Uvećanje prihoda i nagrade 15. aprila. Konjunkcija Marsa i Saturna, planeta akcije i ambicije, krajem perioda donosi vam napredovanje, povišicu ili zauzimanje važne pozicije na poslu.
Ljubav U vreme mladog Meseca, 17. aprila, slobodni Lavovi mogu da upoznaju nekoga na putu a zauzeti mogu da ozakone ili ojačaju vezu. Uran, vladalac vaših partnerskih odnosa, krajem perioda ulazi u konjunkciju s Venerom, donoseći vam iznenadni susret sa šarmantnom osobom preko posla ili društvene mreže.
Zdravlje Nesanica.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Posao Naglašena kuća novca gde se nalazi i vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom, 13, 15. i 17. aprila upozorava na oprez sa finansijama, dokumentima ili ulaganjima. U vreme spoja Sunca i Hirona u kući novca, 16. aprila, fokusirani ste na rešavanje pitanja nasledstva, podele imovine, poreza, alimentacije ili stipendije, samo dobro pazite šta potpisujete.
Ljubav Vaš vladalac Merkur, planeta komunikacija, od 15. aprila u kući partnerstva, upozorava na rasprave s voljenom osobom. Sukob s roditeljima sredinom sedmice. Konjunkcija Venere i Urana u devetoj kući, krajem perioda, donosi vam iznenadni susret s nekim ko dolazi s puta ili preko društvene mreže.
Zdravlje Glavobolja.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Posao Pozicija planeta ove sedmice upozorava na probleme sa ugovorima, sudskim sporom ili nesporazume sa saradnicima i kolegama. Pazite se skandala u javnosti 17. aprila. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, krajem nedelje ulazi u konjunkciju sa Uranom, donoseći vam neplanirane troškove, naročito u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.
Ljubav Sa naglašenom kućom partnerskih odnosa, period pred vama će obeležiti svađe, nesporazumi i sukobi sa bračnim ili emotivnim partnerom, razvod ili raskid, naročito 13, 15, 16. i 17. aprila. U vreme mladog Meseca, krajem sedmice, postajete svesni partnerovih prevara, obmana, laži ili manipulacija.
Zdravlje Promenite način ishrane.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Posao Konjunkcija vašeg vladaoca Marsa i Neptuna u kući posla i zdravlja, 13. aprila, upozorava da ne idete iznad svojih mogućnosti, zbog zdravlja. Možete da realizujete neke svoje ideje u prvom delu nedelje. U vreme mladog Meseca, 17. aprila donosite važnu odluku. Kraj perioda donosi uspeh glumcima, slikarima, rediteljima, pevačima, piscima, medicinskim radnicima.
Ljubav Merkur koji upravlja vašim intimnim ali i društvenim životom, u kući ljubavi, od 15. aprila donosi vam nove susrete i poznanstva, a onima koji planiraju potomstvo i trudnoću. Krajem sedmice, Venera ulazi u konjunkciju s Uranom, upozoravajući na svađe, iznenadne prekide odnosa s partnerom ili raskid.
Zdravlje Podložnost povredama.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Posao Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Neptuna, planeta akcije i mašte u kući kreativnosti, 13. i 17. aprila donosi vam priliku da ostvarite svoje snove. Od 15. aprila, uspeh i novac preko umetničkih zanimanja ili privatnog biznisa. U vreme mladog Meseca, koji upravlja vašom finansijama, u kući kreativnosti, 17. aprila očekuju vas društveni uspeh, nagrade i priznanja.
Ljubav Ulazak Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, u kuću ljubavi, u drugoj polovini perioda, slobodnim Strelcima donosi romantičnu vezu koja može da se završi i brakom. Donosi i veće šanse za trudnoću onima koji planiraju potomstvo ili proširenje porodice, naročito 16. i 17. aprila (mlad Mesec u kući ljubavi).
Zdravlje Menjate navike u ishrani.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Posao Mnoštvo planeta u Ovnu u kome je i vaš vladalac Saturn koji vlada i vašim finansijama, tokom ovog perioda, donosi vam probleme s novcem. Konjunkcija Merkura i Neptuna, vladalaca vašeg posla, krajem sedmice, upozorava na dodatni oprez sa ugovorima, dokumentacijom, nekretninama i porodičnim biznisom. Povedite više računa o tome šta potpisujete 18. aprila.
Ljubav S naglašenom kućom privatnosti očekuju vas sukobi s muškarcima u porodici (pazite se partnerove agresivnosti 18. aprila). Možete saznati porodične tajne 13. aprila koje će vas neprijatno iznenaditi. Posle 15. aprila, rasprave u domu zbog finansija a 17. aprila, u vreme mladog Meseca možete se suočiti sa lažima, prevarama i manipulacijama mlađeg člana porodice.
Zdravlje Osetljiv koštano-zglobni sistem.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Posao Period pred vama donosi vam mogućnost da ostvarite svoje snove preko javne delatnosti, kratkih putovanja, polaganja važnog ispita ili dobijanja priznanja za vaš rad, naročito 15. i 16. aprila (stabilizacija finansija) i 18. aprila (napredovanje u karijeri). U vreme mladog Meseca u kući posla, 17. aprila, potpisivanje isplativog ugovora ili vid stručnog usavršavanja.
Ljubav S naglašenom kućom logike i intelekta, u koju sredinom perioda ulazi i Merkur, planeta komunikacija, uspostavljate bolje odnose s braćom, sestrama i rođacima. Bolja komunikacija sa voljenom osobom od 16. aprila kada Hiron (vaša slaba tačka) pravi spoj sa Suncem, vladaocem partnerskih odnosa i Venerom.
Zdravlje Stomačne tegobe.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Posao Mnoštvo planeta u kući finansija ove sedmice pravi izazovne aspekte zbog kojih ćete morati da uvedete mere štednje, naročito 13, 15. i 16. aprila. U vreme mladog Meseca u kući novca, 17. aprila, možete se naći pred važnom finansijskom odlukom, ako se bavite kreativnom, javnom delatnošću, privatnim biznisom. Krajem sedmice, izbegavajte nepotrebne troškove.
Ljubav Aspekti Merkura, vladaoca partnerskih odnosa i vašeg privatnog života, od 15. aprila upozoravaju na sukobe s voljenom osobom, zbog finansija. Konjunkcija Venere i Urana koji vladaju vašom intimom i podsvešću, u kući ljubavnog života, 18. aprila, donose iznenadne rasprave, prekid ili raskid emotivne veze.
Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.
Komentari (0)