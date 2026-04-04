DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 5. APRIL: Blizancima stiže novac, Devica dobija poslovnu ponudu, Strelac ima kreativne ideje

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 5. april, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući finansija pod uplivom vašeg vladaoca Marsa, podstiče vas na akciju u poslovima koji se odnose na nekretnine, stambeni ili poslovni prostor, građevinske radove. Poslušajte savet jednog Strelca.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec, simbol inspiracije i mašte, u sedmoj kući, donosi vam mogućnost da realizujete svoje kreativne ideje, naročito ako se bavite javnom delatnošću. Jedna Škorpija ili Rak misli na vas i daje vam to do znanja. Osetljiva koža.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vladalac vaših finansija, Mesec, u kući posla, pravi trigon sa Jupiterom u kući posla i vašim vladaocem Merkurom donoseći vam uvećanje prihoda. Postižete dobar dogovor sa nadređenima ili roditeljima. Izbegavajte brzu hranu.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti pod uplivom Jupitera iz vašeg znaka i Merkura donosi vam novac preko inostranstva, obrazovanja, putovanja ili pravnih pitanja. Ne spuštajte se na nivo onih koji vas ogovaraju. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Prelazak Meseca preko kuće privatnosti pod uticajem Merkura i Jupitera naglašava vašu kreativnost kada je reč o porodičnom biznisu ili drugoj samostalnoj delatnosti. Venera u kući karijere čini vas sklonim preispitivanju i izolaciji.

Devica (23. 8 - 22. 9)

S Mesecom u kući biznisa pod uticajem vašeg vladaoca Merkura razmišljate o ponudi koja vam nudi mogućnost da obezbedite dugoročan izvor prihoda. Zauzeta osoba koju ste upoznali preko prijatelja šalje vam romantičnu poruku .

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Mesec, koji upravlja vašom karijerom, u kući finansija, pravi trigone s Jupiterom i Merkurom, planetama prosperiteta i posla, donoseći vam uvećanje prihoda. Imate podršku žena, ma kog pola da ste. Potreban vam je odmor.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Mesec u vašem znaku pod uplivom vašeg vladaoca Marsa, koji upravlja i vašimposlom, fokusira vas na dogovor sa strancima ili rešavanje pravnih pitanja. Dobijate romantičnu poruku od Riba. Osetljivi zglobovi.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaše ideje nailaze na pozitivne reakcije nadređenih, kolega i saradnika, Trigon Meseca i vašeg vladaoca Jupitera donosi vam uvećanje prihoda preko saradnje sa strancima, podele imovine ili stipendije. Strastveni susret sa Ovnom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Veliki vodeni trigon donosi vam novac preko poslovnog ortakluka, sudskog spora ili javne delatnosti. Pazite s kim delite svoje planove. Voljena osoba očekuje da joj poklonite više pažnje. Izbegavajte alkohol.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući karijere pod uplivom Marsa, planete akcije, podstiče vašu ambiciju, naročito ako je reč o dogovoru sa strancima. Uvećanje prihoda, narolito preko uslužnih delatnosti. Poslušajte savet Strelca.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Veliki vodeni trigon u kome učestvuje i Merkur u vašem znaku, donosi vam uspeh na ispitima, novac preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili prijatelja. Iznenadni susret sa strancem ili nekim ko živi u drugom gradu.