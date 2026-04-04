DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 5. APRIL: Blizancima stiže novac, Devica dobija poslovnu ponudu, Strelac ima kreativne ideje
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 5. april, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec u kući finansija pod uplivom vašeg vladaoca Marsa, podstiče vas na akciju u poslovima koji se odnose na nekretnine, stambeni ili poslovni prostor, građevinske radove. Poslušajte savet jednog Strelca.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mesec, simbol inspiracije i mašte, u sedmoj kući, donosi vam mogućnost da realizujete svoje kreativne ideje, naročito ako se bavite javnom delatnošću. Jedna Škorpija ili Rak misli na vas i daje vam to do znanja. Osetljiva koža.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vladalac vaših finansija, Mesec, u kući posla, pravi trigon sa Jupiterom u kući posla i vašim vladaocem Merkurom donoseći vam uvećanje prihoda. Postižete dobar dogovor sa nadređenima ili roditeljima. Izbegavajte brzu hranu.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti pod uplivom Jupitera iz vašeg znaka i Merkura donosi vam novac preko inostranstva, obrazovanja, putovanja ili pravnih pitanja. Ne spuštajte se na nivo onih koji vas ogovaraju. Nesanica.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Prelazak Meseca preko kuće privatnosti pod uticajem Merkura i Jupitera naglašava vašu kreativnost kada je reč o porodičnom biznisu ili drugoj samostalnoj delatnosti. Venera u kući karijere čini vas sklonim preispitivanju i izolaciji.
Devica (23. 8 - 22. 9)
S Mesecom u kući biznisa pod uticajem vašeg vladaoca Merkura razmišljate o ponudi koja vam nudi mogućnost da obezbedite dugoročan izvor prihoda. Zauzeta osoba koju ste upoznali preko prijatelja šalje vam romantičnu poruku .
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mesec, koji upravlja vašom karijerom, u kući finansija, pravi trigone s Jupiterom i Merkurom, planetama prosperiteta i posla, donoseći vam uvećanje prihoda. Imate podršku žena, ma kog pola da ste. Potreban vam je odmor.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Mesec u vašem znaku pod uplivom vašeg vladaoca Marsa, koji upravlja i vašimposlom, fokusira vas na dogovor sa strancima ili rešavanje pravnih pitanja. Dobijate romantičnu poruku od Riba. Osetljivi zglobovi.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Vaše ideje nailaze na pozitivne reakcije nadređenih, kolega i saradnika, Trigon Meseca i vašeg vladaoca Jupitera donosi vam uvećanje prihoda preko saradnje sa strancima, podele imovine ili stipendije. Strastveni susret sa Ovnom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Veliki vodeni trigon donosi vam novac preko poslovnog ortakluka, sudskog spora ili javne delatnosti. Pazite s kim delite svoje planove. Voljena osoba očekuje da joj poklonite više pažnje. Izbegavajte alkohol.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Mesec u kući karijere pod uplivom Marsa, planete akcije, podstiče vašu ambiciju, naročito ako je reč o dogovoru sa strancima. Uvećanje prihoda, narolito preko uslužnih delatnosti. Poslušajte savet Strelca.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Veliki vodeni trigon u kome učestvuje i Merkur u vašem znaku, donosi vam uspeh na ispitima, novac preko inostranstva, putovanja, pravnih pitanja ili prijatelja. Iznenadni susret sa strancem ili nekim ko živi u drugom gradu.
Preporučujemo
SUDBINA IH NIKAD NE NAPUŠTA: Ova 2 znaka nebo štiti od svega i ispunjava im svaku želju
05. 04. 2026. u 18:26
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
