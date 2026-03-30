NE SLUŽI SAMO ZA BEZBEDNOST: Ove skrivene funkcije sigurnosnog pojasa mogu da vam pomognu u neočekivanim situacijama

VEĆINA vozača i putnika sigurnosni pojas doživljava isključivo kao obaveznu meru bezbednosti, nešto što se koristi kako bi se smanjio rizik od povreda u slučaju sudara. Međutim, malo ko zna da ovaj jednostavan deo automobila ima i niz dodatnih, skrivenih funkcija koje mogu biti izuzetno korisne u svakodnevnim, ali i kriznim situacijama.

Upravo zahvaljujući svojoj konstrukciji i izdržljivosti, sigurnosni pojas može poslužiti kao alat, pomoć pri kontroli vozila, pa čak i kao sredstvo za spasavanje.

Kako sigurnosni pojas može da pomogne kada morate da pogurate automobil?

U situacijama kada vam se automobil pokvari i nemate pomoć sa strane, sigurnosni pojas može postati neočekivani saveznik. Izvlačenjem pojasa do kraja i njegovim postavljanjem preko ramena, možete dobiti bolju kontrolu nad pravcem kretanja vozila dok ga gurate.

Ova tehnika omogućava da koristite snagu celog tela, a ne samo ruku, čime se smanjuje napor i povećava stabilnost prilikom pomeranja automobila. Iako deluje neobično, ovaj trik može biti veoma koristan u hitnim situacijama kada ste sami na putu.

Jednostavan trik koji otkriva da li je automobil bio potopljen ili izložen vodi

Prilikom kupovine polovnog vozila, sigurnosni pojas može vam pomoći da otkrijete skrivene nedostatke koje prodavac možda ne želi da naglasi. Dovoljno je da izvučete pojas do kraja i pažljivo pregledate njegov donji deo.

Ako primetite tragove blata, neprijatan miris vlage ili znakove plesni, to može ukazivati na to da je automobil bio izložen poplavama ili vodi. Ovaj jednostavan pregled može vam uštedeti mnogo novca i sprečiti kupovinu vozila sa ozbiljnim oštećenjima.

Detalj koji mnogi zanemaruju: Nalepnica na pojasu može da pokaže istoriju automobila

Malo poznata činjenica jeste da sigurnosni pojas nosi važnu informaciju o vozilu – datum proizvodnje. Proverom nalepnice na pojasu možete uporediti taj datum sa godinom proizvodnje automobila.

Ukoliko postoji razlika i pojas je noviji, to može biti znak da je vozilo bilo u nesreći i da je deo bezbednosne opreme zamenjen. Ovaj detalj može biti ključan pri proceni realnog stanja automobila i njegove bezbednosti.

U kritičnim trenucima može da vam spasi život

U slučaju saobraćajne nesreće, kada se vrata ne mogu otvoriti ili ste zarobljeni u vozilu, metalna kopča sigurnosnog pojasa može poslužiti kao alat za razbijanje stakla. Najefikasnije je udarati u ivice prozora, gde je staklo najosetljivije.

Ova metoda može biti presudna u situacijama kada je potrebno brzo napustiti vozilo, naročito u slučaju požara ili potapanja automobila. Upravo zato je važno znati ove trikove, jer u kriznim momentima svaka sekunda može biti odlučujuća.

