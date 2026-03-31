DOVRŠAVAJTE POSLOVE IZ PROŠLE GODINE Astro savet za utorak, 31. mart: Ovi znaci će najviše osetiti izlazak Neptuna iz retrogradne senke

NEPTUN, planeta intuicije, podsvesti, tajni, inspiracije, mašte, ideala, mistike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i bega od stvarnosti, zabluda i prevara, 31. marta izlazi iz retrogradne senke na drugom stepenu Ovna.

On će u isto vreme obrazovati konjunkciju sa Saturnom i sekstil sa Plutonom što će najviše osetiti rođeni početkom kardinalnih znakova, Ovna, Vage, Raka i Jarca.

Neptun takođe simbolizuje snove, veru, duhovnost, psihologiju, religiju, mentalno zdravlje, bolesti zavisnosti, viruse, vodu, tečnosti, naftu, more, plovidbu morima, poplave, zemljotrese, migracije, propagandu, muziku, film, lekove, farmaciju...

Ovo su oblasti u kojima bi trebalo dovršavati poslove iz prošle godine (period od 29. avgusta do 6. decembra), ali je neophodan oprez, zbog opasnosti od obmana, manipulacija i prevara. Zato se preporučuje oprezan, diplomatski pristup kako osobama s kojima ste u kontaktu, poslovnoj ili emotivnoj vezi, tako i situacijama, odnosno, okolnostima. Posebno budite oprezni kada je reč o poslovima sa nekretninama, jer Neptun izlazi iz retro-senke sa stepena koji je analogan znaku Bika.

Uticaj Neptuna naglašen je u znaku Riba, kojim upravlja, ali i u Vodoliji (egzaltacija), a oslabljen je u Devici (egzil) i Lavu (pad). Njegov uticaj će se više osetiti na globalnom planu (poplave, zemljotrese, migracije, virusi) nego na individualnom.U ličnom horoskopu je najjači kada se nađe blizu Sunca, Meseca, Merkura, Venere ili Marsa, a važno je i u kojoj astrološkoj kući se nalazi.