ARHEOLOGIJA NA PRAGU SENZACIONALNOG OTKRIĆA: Satelitski radarski snimci ruše sve teorije, da li Sfinga krije najveću tajnu?

Postoji mogućnost da se ispod piramida u Gizi nalazi još jedna Sfinga, na šta ukazuju satelitski radarski snimci, koji otkrivaju ogromnu strukturu ispod peska, rekao je italijanski istraživač Filip Biondi.

Biondi je u američkom podkastu "Met Bil bez granica" rekao da je najvažniji dokaz za tu pretpostavku "Stela snova", ružičasta granitna ploča teška 15 tona, koja se nalazi između prednjih šapa Sfinge - ogromne kamene figure lava sa ljudskim licem, koju je podigao egipatski faraon Tutmes IV, oko 1401. godine pre nove ere, prenosi danas "Bild".

Tutmos IV je podigao stelu između prednjih šapa Sfinge da bi legitimisao svoju vladavinu, nakon sna u kojem mu je Sfinga obećala egipatski presto ako očisti pustinjski pesak koji se gomilao oko kamene figure lava, koja se nalazi ispred tri velike piramide.



Biondi je naveo da su na "Steli snova" prikazane dve figure Sfinge, a ne samo jedna, i da on veruje da to nije simbol, već dokaz o postojanju još jednog takvog spomenika.

Pre više od deset godina, egiptolog Basam el Šama izneo je sličnu teoriju, pozivajući se na drevne zapise koji opisuju udare groma u Sfingu, ali je bivši egipatski ministar za antikvitete Zahi Havas odbacio El Šamine tvrdnje, navodeći da je područje već bilo opsežno iskopano i da nisu pronađeni nikakvi dokazi s tim u vezi.

Da bi potvrdio ovu hipotezu, Biondi je koristio satelitsku radarsku tehnologiju za ispitivanje tla, koja je pokazala da se ispod gomile zbijenog peska nalazi masivna struktura sa zapanjujućom simetrijom u odnosu na čuvenu Sfingu.

"Ova mala planina je visoka oko 33 metra. Postoji neverovatna simetrija između prve i druge Sfinge", kazao je Biondi.

On je naglasio da su istraživanja na licu mesta sa geolozima neophodna pre nego što mogu da se izvuku bilo kakvi konačni zaključci, a njegov tim je pripremio formalni predlog projekta za podnošenje egipatskim vlastima.

Originalna Sfinga leži u plitkom udubljenju ispod površine visoravni na platou Giza, a početna skeniranja otkrila su vertikalne šahtove i prolaze ispod nje.

Prošle godine, Biondijev tim je izneo tvrdnju da je otkrio masivne podzemne strukture ispod Gize, ali tvrdnje o velikim, skrivenim strukturama ispod piramida još nisu priznate od strane stručnjaka, nisu potvrđene arheološkim iskopavanjima i često se smatraju preuveličanim.



(Tanjug)