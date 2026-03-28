DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 29. MART: Ovan mora da se prilagodi okolnostima, Blizance i Ribe očekuju sukobi u porodici, Strelca muči nesanica
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 29. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Izazovni aspekti Meseca zahtevaju da se prilagodite novim okolnostima na poslu i da se ne sukobljavate sa nadređenima. Ponuda za honorarni angažman u okviru koga možete da obezbedite izvor prihoda na duže staze. Nesanica.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mesec u kući privatnosti podstiče vašu ambiciju kada je reč o porodičnom biznisu ili drugoj samostalnoj delatnosti. Novac stiže preko honorarnog ili paralelnog posla. Dodatni oprez za volanom. Nesanica.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Informacija o nečemu što bi trebalo da znate zavisi od mlađe osobe koja nije sigurna da li da vam je prenese. Mesec pravi trigon sa Venerom u kući finansija, donoseći vam dobitke u večernjljim satima. Trzavice sa članom porodice.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u napetom aspektu sa Uranom može da prekine ili promeni neki dogovor. Pozicija Jupitera donosi vam uvećanje zarade, naročito ako vaš posao podrazumeva česta putovanja. Više šetajte.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec raste u vašem znaku spremajući se za fazu punog Meseca 2. aprila koji može povoljno uticati na vaš posao. Pozicija Urana u kući privatnosti donosi trzavice u domu i porodici. Potreban je dodatni oprez sa finansijama.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući ograničenja obrazuje napet aspekte sa Urano što nepovoljno utiče na kontakte ili saradnju sa strancima, pravna pitanja, dobijanje putne dokumentacije. Moguće odlaganje dogovora o poslovnom projektu. Nesanica.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Tranzit Meseca preko kuće društvenog života donosi vam nove susrete i poznanstva sa osobama iz javnog života. Pod pritiskom ste zbog dodatnih obaveza na poslu. Aspekti vašeg vladaoca Venere uveče donose vanredne troškove. Nervoza.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Trigon između Meseca i Venere, koja upravlja partnerskim odnosima, donosi vam susret sa osobom koja dolazi s puta ili živi u inostranstvu. Imate podršku žena, ma kog pola da ste. Briga za zdravlje starijeg člana porodice.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Vaš vladalac Neptun kasno uveče obrazuje kvadrat sa Mesecom u kući karijere donoseći vam rasprave i sukobe sa autoritetima, nadređenim ili roditeljima. Manji novčani dobici. Pazite kako i u šta ulažete novac.
JARAC (21. 12 - 21. 1)
U prepodnevnim satima, može doći do odlaganja nekih planova i trzavica sa jednim prijateljem. Mesec u izazovnom aspektu sa Saturnom usporava vaše poslovne aktivnosti, naročito ako radite sa strancima ili često putujete zbog posla. Više šetajte.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Kvadrat između Meseca i vašeg vladaoca Urana nepovoljno utiče na odnos sa članovima porodice. Ako planirate dogovor o aranžmanu sa strancima, dobro proverite dokumentaciju. Vašu pažnju može da privuče jedan Strelac.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Vaš vladalac Neptun u napetom apsektu sa Mesecom, u večernjim satima, donosi vam rasprave sa ljubavnim partnerom i članovima porodice. Uvećanje zarade preko posla sa strancima. Budite tolerantniji prema saradnicima.
