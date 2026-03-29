DAN IZNENAĐENJA, PRILAGOĐAVANJA I POMIRENJA Astro savet za nedelju, 29. mart: Fiksni znaci danas su pod uticajem napetih aspekata
MESEC, simbol emocija i raspoloženja, večeras pravi kvadrat sa Uranom, planetom iznenađenja, ali i trigon sa Venerom, planetom ljubavi ali i novca, koja se već sprema da 30. marta napusti vatrenog, impulisivnog Ovna i uđe u svoje sedište, Bika.
Ovi aspekti donose preokrete, nagle reakcije ali i promene, ljubavne svađe, ali i slatka pomirenja budući da u večernjim satima Mesec obrazuje i trigon sa Venerom.
Prethodi im i izazovan aspekt, inkonjunkcija, sa Merkurom, simbolom komunikacija, koji takođe upozorava na konflikte i rasprave, zbog čega će biti neophodno prilagođavanje nekim situacijama i okolnostima.
Kada je reč o finansijama, biće vanrednih troškova.
Ovi aspekti će najviše uticati na rođene u drugoj i trećoj dekadi Lava i Vodolije, Škorpije i Bika.
