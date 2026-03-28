DAN KADA POČINJU VELIKE PROMENE Astro savet za subotu, 28. mart: Ova četiri znaka očekuje transformacija do sredine maja

DANAS na nebu imamo sjajan aspekt između Saturna na petom (kreativnom) stepenu Ovna i Plutona na petom stepenu Vodolije.

Foto: Profimedia

Ovaj harmoničan aspekt, sekstil, traje do sredine maja (jer je reč o sporim planetama) i podstiče istrajnost i ambiciju, naglašava disciplinu, donoseći velike promene.

Osobe koje imaju ovaj aspekt u ličnom horoskopu, poseduju veliku moć koncentracije, ali i trpljenja (stoicizam) pa nema tog cilja do kojeg ne mogu doći.

Saturn je planeta ambicije, discipline, izdržljivosti i trajnosti, dok Pluton simbolizuje moć regeneracije, dominaciju, harizmu, unutrašnju snagu, seksualnost, veliko bogatstvo, nagli uspon onda kada sve izgleda izgubljeno.

Ovaj sekstil donosi najveće promene Ovnovima i Vodolijama, i to na ličnom planu, kao i Škorpijama i Jarčevima.

Astrološke kuće u vašem horoskopu, u kojima se nalaze Saturn i Pluton, pokazaće oblasti života u kojima vas očekuju promene.