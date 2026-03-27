PRONAĐITE BALANS IZMEĐU INTUICIJE I ŽELJE ZA KONTROLOM Astro savet za petak, 27. mart: Evo koja 4 znaka su na udaru opozicije Mesec-Pluton

MESEC, simbol raspoloženja, načina na koji pokazujete emocije, ali i trgovine, 27. marta, u 15.11, napušta osetljivi, hipersenzitivni znak Raka i ulazi u dramatičnog, ambicioznog Lava stavljajući naglasak na oblasti koje simbolizuje taj znak - umetnost, kreativne projekte, ljubav, šou-biznis, decu, sportske aktivnosti, hobije, igre na sreću...

Mesec obrazuje četiri harmonična aspekta sa tranzitnim planetama, koji povoljno utiču na efikasnije završavanje poslovnih, ali i privatnih obaveza. Vaša kreativnost može doći do punog izražaja, naročito ako se bavite nekim umetničkim zanimanjem (glumci, pevači, muzičari, slikari).

Tu je i jedan izazovan aspekt, opozicija s retrogradnim Plutonom u Vodoliji, koji može da optereti našu podsvest vestima i informacijama. Zato se oslonite i na zdrav razum i na intuiciju, potrebno je samo da pronađete ravnotežu.

Jer, opozicija Mesec-Pluton aktivira dve oprečne energije: s jedne strane je podsvest (Mesec) a s druge potreba za kontrolom (Pluton). Pošto se radi o fiksnim znacima, dramatičnom Lavu i buntovnoj Vodoliji, neće im biti lako u partnerskim odnosima (i ljubavnim i poslovnim). Ovaj aspekt pogađa i ostale fiksne znake, Bikove (porodični i odnosi sa nadređenima) i Škorpije (karijera i privatni život).