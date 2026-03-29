ZAŠTO LIČIMO NA PODZNAK? Horoskop "Novosti": Ovan samouveren, Lav pompezan, Škorpija i Ribe tajanstveni

VEROVATNO vam se već dešavalo da pogodite znak u kojem je rođen neko koga prvi put vidite, mada je veća verovatnoća da pogodite podznak, jer uglavnom ličimo na podznak pa on može da se "pogodi" na osnovu vašeg fizičkog izgleda i utiska koji ostavljate na okolinu.

Ascendent ili podznak predstavlja osu prve astrološke kuće koja simbolizuje ličnost, izgled, utisak koji ostavljate na okolinu - vaš imidž. On određuje položaj vaših astroloških kuća koje predstavljaju različite oblasti vašeg života. Podznak opisuje vaš izgled i talente, znak u koji pada druga kuća o vašem poslu i finansijama ali i o ljubavnom životu, treća kuća o vašoj mentalnoj aktivnosti, bližem okruženju i rođacima, četvrta o privatnom životu i porodicu, peta o ljubavnom životu i vašoj kreativnosti, šesta o poslu i zdravstvenom stanju...

Vrh sedme kuće, descendant, nalazi se "preko puta" podznaka i predstavlja vaše partnerske odnose, sve one osobe s kojima dolazite u kontakt. One su zapravo vaše ogledalo i pokazuju ono što privlačite (kako zračiš, tako i privlačiš).

U većini slučajeva podznak može da se prepozna na osnovu fizičkog izgleda i ponašanja. Na formiranje utiska o nekoj osobi utiču i planete u prvoj kući i aspekti koje obrazuju s drugim planetama u natalnom horoskopu. Tako Venera daje lepotu ali i višak kilograma, što je slučaj i sa Jupiterom, Mars i Saturn mršaviju građu, mladolikost ali i sklonost povredama, Neptun zanosan izgled itd.

Podznak Ovan

Pod uticajem ste Marsa i Plutona, planeta akcije i harizma, pa vaš samouveren nastup odmah upada u oči, kao i spontanost i duhovitost. Puni ste entuzijazma, volite da se dokazujete i uvek imate neki cilj pred sobom. Delujete dostojanstveno, mada ste nestrpljivi, brzopleti i drski (kada vam nešto nije jasno, upadate u reč, bez izvinjenja).

Podznak Bik

Vašim podznakom upravlja Venera, planeta lepote, ljubavi, novca i hedonizma, pa nikada ne možete ostati neprimećeni. Zavodljivi ste, ležerni, imate karakterističnu, prijatnu boju glasa. Ako ste žena, umete da istaknete atribute svoje ženstvenosti, bujnu kosu, oči, grudi, a ako ste muškarac, krasi vas neodoljiv šarm.

Podznak Blizanci

Mladoliki ste, teško vam je proceniti godine. Komunikativni ste i druželjubivi. Vašim podznakom upravlja hitri Merkur pa vas ne drži mesto, stalno ste u pokretu, uvek tamo gde se nešto dešava. Često ste vižljaste građe, gestikulirate dok pričate ili cupkate nogom ispod stola dok pogledom prelećete po prostoriji i sve registrujete.

Podznak Rak

Plenite šarmom i jakim emocijama koje stidljivo pokazujete. Ako ste žena, važno je u kom znaku se nalazi vaš natalni Mesec, koji upravlja vašim ascendentom. Na primer, u Blizancima daje okretnost i dar za strane jezike, u Lavu, lepu kosu, u Devici njuh za biznis. Ako ste muškarac, negujete "mačo" imidž ili imate višak kilograma.

Podznak Lav

Vaš nastup je pompezan i detinjast u isto vreme, vaša pojava otmena, samouvereni ste i dostojanstveni, pa ne možete ostati neprimećeni. Volite da brinete o svom telu, fizičkoj kondiciji, garderobi jer vašim podznakom upravlja Sunce, simbol vitalnosti. Ako ste žena, uvek ste doterani, našminkani, s naglaskom na bujnoj kosi ("grivi").

Podznak Devica

Pod uticajem ste Merkura, simbola komunikacija, mladoliki, šarmantni i duhoviti, i, samo na prvi pogled uzdržani, jer kada se raspričate, ne znate da stanete. Vaša praktičnost, oprez i perfekcionizam prisutni su u svakom trenutku vaše svakodnevice. Mada volite ležerniji, neobavezan stil oblačenja, uvek delujete otmeno.

Podznak Vaga

Mada delujete uzdržano, druželjubivi ste i šarmantni, jer vašim podznakom upravlja zavodljiva Venera, planeta lepote i uživanja. Plenite prefinjenim manirima, ljubaznošću i diplomatskim taktom. Vodite računa o svom izgledu i umete da izaberete ono što ističe vaše atribute, pa zadržavate mladalački izgled do poznih godina.

Podznak Škorpija

Tajanstveni ste i zatvoreni, delujete pomalo opasno, mada izraz vašeg lica, čak ni prodoran pogled, retko otkriva o čemu razmišljate, pa vas nije lako prozreti. Nikada ne možete ostati neprimećeni, jer vašim ascendentom upravljaju Pluton i Mars, simboli seksualnosti i harizme, zbog čega kao magnet privlačite suprotni pol.

Podznak Strelac

Zračite vedrinom, vrlo ste društveni, u toku svih zbivanja, dugo zadržavate mladalački izgled. Ako ste dama, privlačite pažnju lepo izvajanim nogama i kosom. Vašim podznakom upravljaju Jupiter i Neptun, planete ekspanzije i podsvesti, pa idete iz krajnosti u krajnost, od zdravih navika, do uživanja u životnim zadovoljstvima.

Podznak Jarac

Hladni ste i uzdržani, na prvi pogled, a vaš ispitivački pogled sve registruje jer ste nepoverljivi. Mladoliki ste i kako godine prolaze, izgledate sve privlačnije. Vašim podznakom upravljaju Saturn i Uran, planete oprečnog dejstva koje simbolizuju disciplinu i bunt, čineći vas samouverenim i harizmatičnim.

Podznak Vodolija

Zbog specifičnog, intrigantnog šarma, često privlačite pažnju suprotnog pola. Druželjubivi ste i prijateljski nastrojeni. Pod uticajem vladaoca vašeg podznaka, Urana, planete inventivnosti i promena, uvek ste u trendu. Vašim podznakom upravlja i Saturn, simbol discipline i strogosti, pa delujete uzdržano i hladnokrvno.

Podznak Ribe

Harizmatični ste, tajanstveni i prefinjeni, a mladolik izgled uspevate da zadržite sve do poznih godina. Ako ste žena, rado ističete svoje atribute, kosu, lepe, često svetlije oči, noge. Vašim podznakom upravljaju Neptun i Jupiter, planete intuicije i ekspanzije. Uživate u hrani, mada se trudite da vodite računa o broju kalorija.