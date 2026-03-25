OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za sredu, 25. mart: Prva Mesečeva četvrt podstiče emotivnu ranjivost i donosi probleme u porodici

JEDNOM godišnje, prva Mesečeva četvrt nađe se u znaku Raka, a ove godine ta faza Meseca obrazuje se 25. marta na petom stepenu četvrtog zodijačkog znaka.

Njen uticaj je jači zato što Rakom upravlja Mesec i zato što Mesec raste, pripremajući se za fazu punog Meseca u Vagi, 2. aprila.

Prva četvrt u četvrtom zodijačkom znaku stavlja akcenat na emocije, raspoloženje, podsvest, dom, porodicu, majku i druge važne ženske figure u našem životu (baka, tetka, sestra, ćerka), kao i na domovinu (budi rodoljubiva osećanja), ali i porodični biznis.

U fazi prve Mesečeve četvrti u osetljivom, intuitivnom vodenom znaku Raka, Sunce je uvek u temperamentnom, impulsivnom, vatrenom znaku Ovna (ove godine, na petom stepenu), tako da se obrazuje napet aspekt (kvadrat) između Sunca i Meseca - simbola svesti i podsvesti, razuma i emocija, muškog i ženskog principa.

Mesec vlada četvrtom astrološkom kućom Ovnova, koja pada u znak Raka, pa će, uz junske Rakove (promenljivo raspoloženje, podložnost uticaju žena), martovski Ovnovi najviše osetiti uticaj ove Mesečeve faze (trzavice u domu i porodici, sa ženama), kao i septembarske Vage (na poslu) i decembarski Jarčevi (partnerski odnosi). Sve ovo biće pojačano zbog toga što će prva Mesečeva četvrt praviti napete aspekte sa Neptunom, Saturnom, Plutonom i Merkurom.