NEDELJNI HOROSKOP OD 29. MARTA DO 4. APRILA: Blizance očekuje susret sa starom simpatijom, Lava problemi sa ženama na poslu, Ribe mere štednje

SAZNAJTE šta vam nedeljni horoskop predviđa od 29. marta do 4. aprila, šta vas narednih sedam dana očekuje na poslu, u ljubavi, u domu i porodici, hoćete li se slagati sa ukućanima i prijateljima, kako će da vas služi zdravlje...

PREPORUKA: Uvek pročitajte nedeljni horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati prelazak tranzitnih planeta preko astroloških kuća svakog znaka), kako biste dobili što kompletniju sliku o sedmičnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Posao Venera, planeta novca, koja vlada vašim finansijama, posle godinu dana, 30. marta, ulazi u astrološku kuću posla donoseći vam uvećanje prihoda preko oblasti koje imaju dodirne tačke sa ekonomijom, kulinarstvom, poljoprivredom, ekologijom, prodajom ili kupovinom nekretnina. Sredinom perioda, mogući su problemi sa ugovorima ili sudskim sporom. Poslušajte savet Vage.

Ljubav U vreme punog Meseca, koji upravlja vašim privatnim životom, u kući partnerskih odnosa, 2. aprila, možete da se suočite sa problemima i nesporazumima u odnosu sa voljenom osobom, do te mere da je moguć i prekid veze, razvod ili raskid. Poziv za izlazak od Vodolije u drugoj polovini sedmice.

Zdravlje Potreba za mirom i opuštanjem.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Posao Vaš vladalac Venera, planeta novca, koja upravlja i vašim poslovnim aktivnostima, posle godinu dana, 30. marta ulazi u vašu kuću ličnosti, donoseći vam povoljne prilike za uvećanje prihoda, preko privatnog biznisa ili nekretnina. Sredinom nedelje, obratite više pažnje na dokumentaciju i odložite važne dogovore jer ćete teže postizati ono što želite.

Ljubav Sa planetom lepote, ljubavi i uživanja, u vašoj kući ličnosti, omiljeni ste i popularni u društvu, naročito suprotnog pola. Kvadrat sa Plutonom, vladaocem partnerskih odnosa, upozorava na sukobe sa voljenom osobom, čiji uzrok može da bude ljubomora, posesivnost ili partnerova želja za dominacijom.

Zdravlje Sklonost introspekciji.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Posao Prva polovina perioda donosi šansu za veću zaradu ali i upozorenje da povedete više računa o pravnim okvirima posla, posebno sa strancima. U vreme punog Meseca, vladaoca vaših finansija, u kući kreativnosti, 2. aprila, očekuje vas uspeh u umetnosti, privatnom biznisu, naročito porodičnom ili u nekoj javnoj delatnosti. Poslušajte savet Ovna ili Vodolije.

Ljubav Venera, vladalac vašeg emotivnog života, 30. marta ulazi u kuću romantike i ljubavnog zanosa donoseći vam mogućnost ulaska u tajnu vezu. Slobodni Blizanci, početkom aprila, mogu da upoznaju šarmantnu osobu koja će im prećutati da je zauzeta. Krajem sedmice, moguć iznenadni susret sa bivšom simpatijom.

Zdravlje Podložnost povredama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Posao Početak perioda već obećava napredovanje u karijeri i mogućnost da ostvarite planove i kreativne ideje o kojima odavno razmišljate. Venera, koja upravlja vašom privatnošću, 30. marta, ulazi u kuću planova i finansija, donoseći vam novčane dobitke ali i vanredne troškove preko porodičnog biznisa, nekonvencionalnih vidova zarade, IT sektora, onlajn-trgovine.

Ljubav U vreme punog Meseca, vašeg vladaoca, u astrološkoj kući privatnog života, 2. aprila, očekuju vas konflikti, svađe, rasprave i sukobi sa članovima porodice, koje uvećava kvadrat sa Jupiterom u vašem znaku. Krajem marta, u krugu prijatelja ili preko društvene mreže, možete da upoznate harizmatičnu osobu.

Zdravlje Hormonski disbalans.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posao Ulazak Venere, koja upravlja vašim komunikacijama ali i ograničenjima, u astrološku kuću karijere 30. marta, upozorava na probleme na poslu, naročito sa ženama. U drugoj polovini perioda trebalo bi da povedete više računa o finansijama i novim ulaganjima, Izbegavajte potpisivanje važnih ugovora. Problemi sa sudskim sporom. Čuvajte se skandala u javnosti.

Ljubav Pun Mesec, koji upravlja vašom podsvešću ali i tajnama, u trećoj kući, 2. aprila, donosi vam romantičan susret sa interesantnom osobom na kraćem putu, predavanju ili kod rođaka. Zauzete Lavove očekuje rasprava sa partnerom zbog njegove potreba za dominacijom i nametanjem svoje volje i stavova.

Zdravlje Pazite se za volanom 2. aprila.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Posao Ova sedmica donosi vam neplanirane troškove. Naglašena kuća finansija, početkom aprila, upozorava na oprez sa novcem, ulaganjima, prodajom i kupovinom nekretnina. Venera, koja upravlja vašim poslom ali i kreativnošću, 30. marta ulazi u devetu kuću donoseći vam uvećanje prihoda preko putovanja u prekookeanske zemlje, kontakata sa strancima i pravnih pitanja.

Ljubav Tokom celog perioda očekuju vas konflikti i rasprave sa partnerom ili roditeljima. Krajem marta, slobodne Device mogu da se zaljube u osobu koja dolazi iz inostranstva ili u nekoga na dužem putu, predavanju ili seminaru. Zauzete Device, u drugoj polovini sedmice, očekuje preporod braka ili dugogodišnje veze.

Zdravlje Glavobolja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Posao Sa vašim vladaocem Venerom, koja upravlja i vašim finansijama, u kući novca, posle 30. marta fokusirate se na rešavanje pitanja koje se donose na nasledstvo, podelu bračne imovine, dobijanje alimentacije ili stipendije. Ipak, mogu vas iznenaditi neplanirani troškovi. Sredinom nedelje, mogući sukobi sa ženama na poslu. Poslušajte savet jednog Strelca ili Lava.

Ljubav Period pred vama obeležiće svađe, nesporazumi i sukobi sa bračnim ili emotivnim partnerom, razvod ili raskid, naročito u vreme punog Meseca, simbola emocija, 2. aprila, kada vas mogu neprijatno iznenaditi partnerove laži i manipulacije. Prvi deo sedmice, slobodnim Vagama donosi mogućnost ulaska u novu vezu.

Zdravlje Uvodite zdravije navike.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Posao Period pred vama nije povoljan za ulaganje u neku samostalnu delatnost. Prva polovina sedmice upozorava na probleme sa ugovorima, sudskim sporom ili opasnost od skandala u javnosti. U vreme punog Meseca u astrološkoj kući prepreka i ograničenja, 2. aprila, mogući su problemi na putovanjima, u inostranstvu, sa pravnim pitanjima ili polaganjem ispita.

Ljubav Venera, vladalac partnerskih odnosa, 30. marta ulazi upravo u kuću braka i partnerskih odnosa, praveći napet aspekt s vašim vladaocem Plutonom, što upozorava na konflikte, sukobe, svađe i rasprave s voljenom osobom. Sredinom perioda, ulazak u romansu sa zauzetom osobom ili će takva veza biti obelodanjena.

Zdravlje Potražite drugo stručno mišljenje.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Posao Već početkom perioda može vam se ukazati prilika da realizujete svoje ideje preko umetničkog zanimanja ili privatnog biznisa. Ulazak Venere, planete novca, koja upravlja vašim planovima i finansijama, u kuću posla, 30. marta, fokusira vas na ulaganja u nove projekte, ali i na štednju u cilju obezbeđivanja dugoročnog izvora prihoda. Imate podršku Blizanaca i Vage.

Ljubav Prva polovina sedmice donosi vam nesporazume i sukobe u porodici, naročito sa ženama. Pun Mesec, koji upravlja vašim intimnim životom, u kući društvenog života, 2. aprila, donosi vam nove susrete i poznanstva sa osobama iz javnog i političkog života. Trebalo bi da poslušate savet jedne Vodolije ili Ovna.

Zdravlje Okrećete se zdravijim navikama.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posao Ulazak Venere, planete novca, koja upravlja vašom karijerom, u astrološku kuću kreativnosti, 30. marta, donosi vam uspeh u umetničkom zanimanju, javnoj delatnosti ili privatnom biznisu. Pun Mesec, u kući karijere, 2. aprila, upozorava na sukobe sa autoritetima, nadređenima ili jednim od roditelja (s kojim i radite zajedno u okviru privatnog posla).

Ljubav Naglašena kuća privatnog života donosi vam sukobe u domu i porodici, naročito sa muškarcima. Planeta ljubavi u vašoj astrološkoj kući ljubavi, početkom sedmice nagoveštava ulazak u novu, lepu vezu, dok zauzete Jarčeve očekuje preporod braka ili dugogodišnje veze. Susret sa starom simpatijom, krajem nedelje.

Zdravlje Pojačavanje hroničnih tegoba.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Posao Početkom perioda, trebalo bi da povedete više računa o finansijama, jer ćete imati pojačanu želju za trošenjem ali će biti i vanrednih troškova. Pun Mesec u devetoj astrološkoj kući, 2. aprila, donosi vam uspešno rešavanje pravnih pitanja, isplativu saradnju sa strancima ili odlazak na prekookeansko putovanje. Krajem sedmice, pazite šta pričate i potpisujete.

Ljubav Ulazak Venere, planete ljubavi ali i novca, u vašu kuću privatnog života, posle godinu dana, 30. marta, upozorava na probleme u domu, konflikte, rasprave, nesporazume i svađe sa članovima porodice. Sredinom nedelje, slobodni mogu da sretnu nekoga ko će im se toliko dopasti da će poželeti da uđu u vezu.

Zdravlje Stomačne tegobe.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Posao Ulazak Venere u kreativnog Bika, znak kojim vlada, 30. marta, donosi vam ugovor o isplativom poslu, sjajnu priliku za usavršavanje stranih jezika, kupovinu kola. Naglašena kuća posla i novca, sa čak pet planeta, ove nedelje donosi vam minimalno uvećanje prihoda, zbog čega ćete morati da uvedete mere štednje, naročito 2. aprila, u vreme punog Meseca u kući finansija.

Ljubav Početak perioda donosi vam bolju komunikaciju s voljenom osobom. Ulazak planete ljubavi, koja upravlja vašim intimnim životom i komunikacijama, u kuću flerta, početkom semdice, slobodnima donosi ljubav na kraćem putu, predavanju ili upoznavanje s nekim u bližem okruženju ili preko rođaka.

Zdravlje Kardiovaskularne tegobe.